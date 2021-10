Quando il nostro corpo ci dà dei segnali, non bisogna mai sottovalutarli. Può darsi che essi rappresentino soltanto un malessere passeggero e di cui non c’è da preoccuparsi. Oppure, invece, potrebbero nascondere qualcosa di più serio.

In ogni caso, è sempre importante fare prevenzione, rivolgendosi al medico se sperimentiamo qualche sintomo. In tal modo, potremo fare le analisi più adeguate per capire se soffriamo di qualche patologia. Se ci viene diagnosticato qualche disturbo, il medico saprà prescriverci le cure migliori.

In questo articolo parleremo di un sintomo molto comune, che quasi tutti hanno sperimentato alcune volte nella vita. Spesso non indica nulla di pericoloso, ma ci sono delle eccezioni, purtroppo. Facciamo attenzione, infatti, perché le orecchie che fischiano potrebbero essere la spia di queste patologie.

Il particolare sintomo

Oggi parliamo, dunque, di acufene. Trattasi di un fastidioso rumore che si sente in maniera costante nelle orecchie, che viene sentito solo da chi ne soffre. Quindi, non deriva da veri suoni, ma solo dalla percezione della persona.

L’acufene non è una malattia, ma è un sintomo che potrebbe nascondere qualcosa. Un acufene può consistere nelle orecchie che fischiano, ma può anche essere un ronzio o un soffio che non esiste ma viene percepito dal paziente. A volte va e viene, altre volte, invece, è costante e anche l’intensità può variare.

Insomma, ci sono diversi tipi di acufene, che possono cambiare per durata, tipo di suono e intensità.

Attenzione perché le orecchie che fischiano potrebbero essere la spia di queste patologie

Le cause che portano all’acufene possono essere molteplici. Alcune sono passeggere e causano il sintomo solo per poco tempo.

Pensiamo, ad esempio, a quando andiamo a un concerto o in discoteca. In queste situazioni siamo esposti a forti rumori per qualche ora e, quando torniamo a casa, abbiamo le orecchie che fischiano. Questo tipo di acufene tende a scomparire dopo un po’.

A volte anche lo stress può portare a questo sintomo, che scompare o diminuisce, poi, quando la causa dello stress viene meno.

Ma ci sono anche cause patologiche che potrebbero portare all’acufene, come, ad esempio, il diabete oppure l’anemia. Una causa molto rara è il morbo di Paget, una malattia che impedisce la corretta riparazione delle ossa. Tra i sintomi di questa malattia troviamo proprio l’acufene.

Insomma, non sottovalutiamo il fastidioso fischio delle orecchie, soprattutto se è molto frequente oppure è continuo. Rivolgiamoci al medico. Può darsi che, risolvendo o mitigando le patologie collegate all’acufene, anche questo sintomo scompaia o venga comunque ridotto.

