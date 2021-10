Questo primo weekend di ottobre sembra volerci regalare ancora un assaggio d’estate. In tutta Italia le temperature miti fanno venir voglia di uscire e scoprire nuovi luoghi. Allora perché non salire sull’auto e partire all’avventura prima di rinchiuderci in casa per il freddo?

I posti da visitare anche solo per un weekend fuori porta sono davvero tantissimi. L’Italia offre meraviglie per tutti i gusti e tutte le esigenze, questo bisogna ammetterlo. Oggi però parleremo di una valle rinomata soprattutto per i suoi vigneti ma che offre molto altro.

Questa valle è la meta ideale per una passeggiata tra sentieri magici e mozzafiato

È la Val d’Orcia la meta proposta per questo primo weekend di ottobre. La Toscana, tutta, si è ormai guadagnata questa reputazione di terra genuina e creativa, circondata da filari di cipressi. Questa zona è non solo Parco artistico e naturale, ma anche Patrimonio dell’UNESCO dal 2004. Una delle zone più belle di tutto il Mondo e si trova proprio in Italia a 2 passi da Siena. Qui si possono ammirare sentieri e paesaggi che hanno conquistato anche il Mondo del cinema. Come non pensare ad alcune scene de Il Gladiatore girate in questi incredibili luoghi.

Da Pienza al più conosciuto Montalcino, passando per un borgo medievale davvero particolare. Bagno Vignoni è un paesino che offre la possibilità di usufruire gratis della sua sorgente termale. Questo è proprio il periodo perfetto per rilassarsi in queste acque e godersi il paesaggio. Ma anche il Borgo di San Quirico è una meta da non sottovalutare, passando per la Madonna del Riguardo. Qui vicino si può percorrere il sentiero tra i boschi di cipresso ormai famosi in tutto il Mondo.

Un trekking leggero che non ci farà smettere di guardarci intorno con aria stupita. Se ancora non siamo esperti di trekking ecco qualche consiglio utile per iniziare di cui abbiamo già parlato. “Qualche consiglio utile per chi vuole iniziare a fare trekking e godere dei suoi innumerevoli benefici”.

Ultima tappa

Per finire meta obbligatoria è la passeggiata tra Pienza e Montichiello. Proseguendo poi per la via Francigena e fermandosi qua e là in qualche piccolo borgo. Il bello di questo percorso è proprio la sorpresa, fermarsi ad ammirare il panorama. Scoprire gli angoli più nascosti di questa zona del senese senza dimenticare una cosa fondamentale. Assaggiare un buon bicchiere di Brunello di Montalcino e il delizioso Pecorino di Pienza.

Per questo motivo questa valle è la meta ideale per una passeggiata tra sentieri magici e mozzafiato. Vagare per questi boschi e vigneti è un piacere per gli occhi e per l’anima.