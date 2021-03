Che vita sarebbe senza lavatrice? Sicuramente una vita molto più faticosa. La lavatrice è diventata un elettrodomestico indispensabile in casa di chiunque. Facilita il lavoro di casalinghi e casalinghe e, se ben utilizzata, può garantire anche un risparmio interessante in bolletta.

Bisogna pur ammettere che la lavatrice, per durare più a lungo possibile, abbia bisogno di manutenzione costante. Esistono delle cattive abitudini che possono compromettere la vita di questo elettrodomestico. In particolare, dobbiamo fare attenzione perché la lavatrice si rovina per colpa di questo gesto che facciamo tutti inconsapevolmente. Scopriamo insieme qual è.

La manutenzione necessaria

La lavatrice sembra una macchina da guerra, ed effettivamente lo è. Resistente e stagna, è perfetta per lavare anche grandi carichi di vestiti. Però, per far sì che la nostra lavatrice duri il più a lungo possibile, sono necessarie alcune accortezze da parte nostra.

Ad esempio, il filtro dovrebbe essere pulito con regolarità, e in questo articolo, vi spieghiamo come farlo. Ma non è finita qui. Esiste, in particolare, un errore che tutti facciamo a cuor leggero ma che causa danni anche molto costosi.

Dosare tutto nella maniera giusta

Uno degli sbagli più grandi che si possa fare quando si carica la lavatrice è sovraccaricarla. Il cestello non andrebbe mai riempito completamente. Andrebbe sempre lasciato un po’ di spazio libero, anche per permettere ai vestiti di girare, e quindi di lavarsi, al meglio.

Se la lavatrice è sempre sovraccaricata, in continuazione, i danni saranno evidenti e molto costosi. Uno dei problemi maggiori sarà la rottura della cinghia di trasmissione. In questo caso, i prezzi per la sostituzione variano in base al modello e al fornitore.

Anche gli ammortizzatori si danneggeranno

Gli ammortizzatori sono fondamentali per la tenuta del cestello. Se si danneggiano, la lavatrice produrrà un’oscillazione fortissima in fase di centrifuga. Questi sono solo alcuni dei danni provocati da un sovraccarico costante durante i lavaggi.

Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione perché la lavatrice si rovina per colpa di questo gesto che facciamo tutti inconsapevolmente. Ogni lavatrice può gestire un preciso tot di kg di biancheria. È importante rispettare attentamente questo dato che possiamo ritrovare sul manuale d’istruzione.