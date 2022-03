Attenzione perché da domani lo sconto sulla benzina verde arriva a 0,595 euro e quello sul diesel a 0,505 euro per questi automobilisti

La lotta al caro benzina sta mettendo a dura prova le famiglie, gli automobilisti e i governatori nazionali e locali. Non esistono soluzioni facili al problema quanto invece tutta una serie di buone pratiche e/o virtuosismi da mettere in atto.

Un punto di partenza riguarda la sana e prudente gestione del bilancio familiare. Grazie ad alcune regole che abbiamo già illustrato, i soldi dello stipendio dovrebbero bastare per arrivare a fine mese.

In secondo luogo i risparmi su questo fronte passano per la manutenzione e lo stile di guida del veicolo. Inoltre, anche dalla scelta dell’orario e il giorno giusto per fare rifornimento.

Infine troviamo gli incentivi concessi a livello nazionale e su base regionale. Al riguardo, attenzione perché da domani lo sconto sulla benzina sfiora i 60 centesimi in Friuli Venezia Giulia (FVG). Allo stesso modo aumenterà anche lo sconto per il diesel. Cioè per il mese di aprile il Bonus carburante varrà di più rispetto al resto d’Italia e varia a seconda delle zone.

Il Bonus carburante varato dalla Giunta del FVG

Partiamo ricordando che questa magnifica Regione d’Italia confina con la Slovenia e si tratta di un particolare importante. Questo Paese, infatti, a metà marzo ha bloccato per un mese il prezzo di gasolio (1,541 euro/litro) e benzina (1,503 euro/litro). Per gli automobilisti del luogo, dunque, sarebbe obiettiva la convenienza a varcare i confini e fare il pieno al veicolo.

È in quest’ottica che s’inserisce il motivo per cui la Giunta friulana ha pensato al raddoppio dello sconto carburante. La conseguenza è che per i prossimi 30 giorni gli automobilisti troveranno un doppio sconto sui listini alla pompa. Quello previsto dal Governo centrale e quello fissato dai rappresentanti regionali.

L’entità effettiva del risparmio sarà in certo senso a geometria variabile. Lo sconto varierà a seconda della fascia di residenza del titolare della tessera regionale che dà diritto al carburante a prezzo agevolato.

Per la zona 1 (Comuni a contributo maggiorato) la Giunta ha aumentato l’entità dello sconto vigente fino al 31 marzo. Lo sconto alla benzina aumenta di altri 8 centesimi e arriva a quota 29. Sommandoli ai 30,5 centesimi previsti dal Governo nazionale si ottiene uno sconto complessivo di 0,595 euro. Per il diesel lo sconto in più è di 6 centesimi sui 14 già previsti fino a marzo, per un totale di 0,505 euro/litro.

Passiamo alla zona 2, ossia ai Comuni a contributo base. Qui i ritocchi di aprile vedono +8 centesimi per la benzina (ai 14 già in vigore) e +7 centesimi per il gasolio (9 già in vigore). Quindi da domani i valori complessivi delle riduzioni in questa zona saranno pari a 52,5 e 46,5 centesimi/litro per benzina e gasolio.

Quanto ai titolari di auto ibride, infine, lo sconto aggiuntivo è di 0,05 euro sul prezzo del carburante.

