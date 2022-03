L’oroscopo spesso può sorprenderci, predicendo un futuro prossimo di cui molti sono ansiosi di scoprire i dettagli. In questo caso, l’astrologia è sicuramente un’amica leale e fedele, che ci guida di settimana in settimana verso i giorni che ci attendono. Ovviamente, non parliamo di una scienza esatta, dunque non dobbiamo prendere tutto ciò che leggiamo alla lettera. Al tempo stesso, però, possiamo usufruire delle stelle per cercare di capire che periodo ci attende. E, soprattutto, per scoprire se il nostro futuro si presenta roseo e luminoso proprio come noi lo desideriamo.

I segni che potrebbero avere un aprile finalmente sfavillante e luminoso secondo l’oroscopo

Aprile è alle porte ormai e sicuramente, con l’arrivo del nuovo mese, ci saranno tante novità anche per diverse persone. Per capire se siamo nella lista dei fortunati che godranno di felicità e serenità, ci basterà vedere cosa prevede l’oroscopo per il nostro segno zodiacale. In questo caso, ce ne sono alcuni che sicuramente sono stati baciati dalla Dea bendata. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo indicati ben 6 che potranno festeggiare nelle prossime settimane. Ma non saranno di certo gli unici a godere delle belle notizie primaverili. Ce n’è un altro, infatti, che potrebbe ricevere un’ondata totalmente inaspettata di gioia dopo un periodo piuttosto difficile della sua vita.

Non solo Pesci e Toro, anche questo segno zodiacale avrà finalmente la sua rivincita ad aprile conquistando amore e soldi dopo un periodo nerissimo

In questo caso, non ci stiamo affidando al calendario occidentale a cui siamo abituati, ma ci rivolgiamo all’oroscopo celtico. Noto e famoso, con una storia immensa alle spalle, questo oroscopo in particolare potrebbe darci qualche informazione in più sul futuro che ci attende. E questo calendario sembra prevedere gioia e serenità per un segno in particolare. Stiamo parlando del Castagno. In questo caso, ci stiamo rivolgendo a tutti coloro che sono nati dal 15 al 24 maggio e dal 12 al 21 novembre, che riceveranno belle notizie nelle prossime settimane. Dopo un momento piuttosto difficile, infatti, sia dal punto di vista economico che personale, il Castagno sembra rimettersi in carreggiata. Soprattutto, stiamo parlando di persone che danno sempre supporto agli altri e che non pensano mai a sé stesse.

Bene, finalmente la musica sta per cambiare. Il Castagno, infatti, ad aprile riuscirà a slegarsi dal ruolo di benefattore totale e sarà capace di pensare di più a se stesso. Questo non vuol dire che diventerà egoista e insensibile (anche perché non è nella sua indole), ma che sarà capace di donare a se stesso la medesima quantità di amore che dona agli altri. E questa sarà la sua vera svolta. Dunque, non solo Pesci e Toro, anche questo segno di cui abbiamo appena parlato potrebbe finalmente risollevarsi il prossimo mese.

Lettura consigliata

L’oroscopo Maya incorona questo segno zodiacale che nel 2022 avrà finalmente quella svolta che stava tanto aspettando