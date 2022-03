In un momento storico in cui il rialzo dei prezzi non conosce soste, le spese legate al possesso di un veicolo (a partire dal carburante) pongono seri interrogativi.

Ad esempio ci si chiede quante auto avere in famiglia, di quale cilindrata o con che tipo di carburante. È meglio un’auto diesel, una a benzina o a metano? Infine, non manca un altro tipo di interrogativi: è meglio comprarla e averla di proprietà o noleggiarla?

Affrontiamo più da vicino quest’ultimo quesito. In particolare, ecco come scegliere l’auto giusta per la famiglia tra nuovo, usato e noleggio e provare a tagliare le spese su questo fronte.

Quali sono i costi in un anno?

È a dir poco lungo e variegato l’elenco delle spese riconducibili al possesso di un veicolo. Senza scendere nel minuzioso, a grandi linee possiamo raggrupparle in tre grandi voci:

abbiamo anzitutto la spesa iniziale, sostenuta in principio per l’acquisto del veicolo, e i cui benefici saranno spalmati nel tempo;

poi le spese fisse come il collaudo (nei termini di Legge), il bollo auto e l’RC auto. In tema di assicurazione, attenzione a questi pagamenti, perché sono irregolari come precisato dall’IVASS;

infine abbiamo i costi variabili, sicuramente i più variegati in termini di possibili casistiche. Quelli più incisivi rimandano al carburante, e su questo fronte abbiamo visto quali strategie adottare per limare la spesa. Poi ci sono i costi ordinari e straordinari di manutenzione auto, le possibili multe e le varie ed eventuali.

In definitiva, quindi, si fa presto a dire auto se prima non considera la sfilza di costi collegati al possesso di un veicolo.

Ecco come scegliere l’auto giusta per la famiglia e risparmiare migliaia di euro grazie a questo algoritmo

Tirate le somme, gli automobilisti si chiedono se non sia il caso di noleggiare a lungo termine un veicolo anziché comprarlo. Si tratta di una soluzione di certo non adatta a tutti, ma comunque da valutare.

Per chi è alle prese con questo dilemma, un aiuto concreto potrebbe giungere da Horizon Index. Si tratta di un sistema che utilizza un algoritmo per vagliare real time tutti gli annunci disponibili e presenti in rete in un dato momento. Inoltre segnala qual è la migliore soluzione di noleggio del momento e i potenziali risparmi.

L’indice Horizon poggia su un algoritmo certificato e di proprietà di Horizon Automotive, società operante nel noleggio auto a lungo termine. La sequenza di istruzioni informatiche è costruita su un sistema di ‘data scraping’, ossia di ‘estrazione dati’, raccolta informazioni.

L’algoritmo vaglia tutti i canoni presenti in rete per lo stesso modello, la stessa versione e le stesse condizioni contrattuali (tipo i km, l’anticipo e la durata). Quindi confronta queste offerte con quelle proprie di Horizon. Infine la segnala nel caso in cui quest’ultima fosse più conveniente di quella scovata dall’algoritmo. Inoltre aggiunge anche l’informazione riguardante il risparmio conseguibile.

In definitiva, quindi, uno strumento in più per fare i propri calcoli e capire se, e in che misura, è possibile tagliare sui costi del veicolo. Con il carburante alle stelle e il carovita imperante su tutti i fronti, le vie del risparmio non sono mai abbastanza.

