Attenzione perché ci sono in giro Gratta e Vinci fasulli che i truffatori ti vendono per fare soldi. Ecco come riconoscerli

Prima o poi doveva capitare che qualcuno cercasse di venderti dei Gratta e Vinci che sono falsi. Purtroppo, i truffatori hanno messo in circolazione tagliandi che non sono emessi dallo Stato. E che quindi non ti faranno mai incassare eventuali premi, che sono in realtà fittizi. Se non vuoi finire anche tu vittima di questi furbetti, ecco come riconoscere i Gratta e Vinci falsi.

Ogni mattina, in Africa, un leone e una gazzella si svegliano e devono correre, uno per non morire di fame, l’altra per sopravvivere. E, ogni giorno, 5,5 milioni di italiani si svegliano e sanno che compreranno un Gratta e Vinci. Vi sembrano tanti?

Eppure, è la media di vendita giornaliera di questi tagliandi che tanto piacciono alle persone. Anche se va fatta una doverosa premessa. La ludopatia è un problema serio che non va mai trascurato. Ci sono persone che si rovinano la vita. Non solo la loro, ma anche quella delle famiglie. Ecco perché comprare un Gratta e Vinci non deve diventare un’ossessione. Una volta ogni tanto ci può stare, ma non al punto di rovinarsi.

A volte si guadagna di più non giocando, ma ci sono Gratta e Vinci statisticamente più fortunati come questi

Anche perché dovresti provare a vedere, in un mese, quanti soldi spendi per i Gratta e Vinci e quanti ne vinci. Nella stragrande maggioranza dei casi, sarai in perdita. E, quindi, il vero guadagno è rinunciare a giocarci. Detto questo, ovviamente, ci sono Gratta e Vinci da 5, 10, 20 euro che sono più fortunati di altri.

Proprio perché il Gratta e Vinci piace tantissimo agli italiani, oltre ai tagliandi regolari, ci sono anche quelli falsi. Ci sono anche quelli che si fabbricano dei Gratta e Vinci fasulli e poi tentano di andare ad incassarli. Senza sapere che si rischia il carcere.

Attenzione che ci sono anche dei furbetti che ti vendono dei Gratta e Vinci fasulli

E attenzione perché ci sono in giro Gratta e Vinci fasulli. Qui è diverso il caso dei falsi Gratta e Vinci venduti a dei normali clienti. Persone che li vedono esposti, li comprano, senza sapere che stanno spendendo soldi inutilmente.

Ogni tanto, infatti, vengono, per fortuna, sequestrati dalla Guardia di Finanza. Sono tagliandi contraffatti che vengono proposti al pubblico con canali differenti da quelli tradizionali. L’acquirente non vince e a guadagnarci è solo chi li produce e smercia.

Attenzione perché ci sono in giro Gratta e Vinci fasulli, ma si possono riconoscere in questo modo

Qui non si tratta della leggenda metropolitana del segno che fa riconoscere i Gratta e Vinci con premio. Questa è storia vera. Come si può difendere un acquirente? Come si fa a riconoscere quelli buoni? Ci sono tanti mezzi. Prima di tutto, ci deve essere il logo ufficiale del gioco Gratta e Vinci in basso a sinistra. Poi, sul retro, il marchio dell’Agenzia delle Dogane e quello delle Lotterie Nazionali. Dietro c’è anche l’invito Gioca senza esagerare e logo del gioco Vietato ai Minori. Senza uno di questi, il tagliando è falso.

Non solo. Sempre sul retro ci deve essere tassativamente il codice a barre che identifica il biglietto. Così come le modalità di pagamento degli eventuali premi vinti. Insomma, attenti a non farvi truffare.