Braccia toniche e scolpite anche a 50 anni. Ecco come sconfigge le braccia a pipistrello Letizia Ortiz, regina consorte di Spagna

Dopo gli “anta” la pelle delle braccia comincia a cedere creando quell’antiestetico “effetto tendina”. La moglie del re di Spagna, Letizia Ortiz, nonostante i 50 anni, sfoggia braccia toniche e muscolose. Scopriamo insieme i suoi segreti!

Fare regolarmente attività è importante per restare in forma. Tutti dovremmo mantenerci attivi fin da giovani e poi, a maggior ragione, una volta superati i fatidici “anta”.

Le parti del corpo che più rappresentano un cruccio sono la pancia (davvero difficile trovare qualcuno senza almeno un filo di pancetta!) e i glutei cadenti e che perdono tono. Con l’avanzare degli anni, un altro grosso problema delle donne sono le braccia. L’età che avanza e il cedimento della pelle provocano quell’inevitabile quanto antiestetico effetto tendina, noto anche come braccia a pipistrello.

Letizia Ortiz e le sue braccia toniche

A proposito di braccia cadenti, da anni ormai si parla di Letizia Ortiz, la consorte del re Felipe di Spagna, per le sue braccia muscolose. Quando saluta il popolo spagnolo indossando abiti sbracciati, la regina consorte mette in mostra delle braccia toniche, con bicipiti e tricipiti ben scolpiti. E, giusto per essere precisi, è bene specificare che Letizia Ortiz Rocasolano è nata nel 1972. Fate quindi un po’ i conti per capire la sua età…

Ciò significa quindi che tutte possiamo avere braccia toniche e scolpite anche a 50 anni! Basta sapere come fare e soprattutto mettersi d’impegno.

La fitness routine della regina consorte di Spagna

Letizia Ortiz pratica regolarmente zumba, yoga e cyclette. Inoltre, si allena anche in sala pesi con workout personalizzati. In particolare, per la tonificazione delle braccia, esegue gli esercizi per i tricipiti al muro. Vediamo come si fanno.

Posizionati di fronte alla parete, con le gambe divaricate alla stessa larghezza dei fianchi, appoggiare i palmi delle mani al muro ad una larghezza superiore rispetto alle spalle. Da questa posizione, piegare le braccia e avvicinare il busto alla parete. Poi spingere indietro. In pratica, si tratta di una sorta di flessioni fatte però in posizione eretta anziché a terra. Per intensificare l’esercizio, allontanare le gambe dal muro.

Braccia toniche e scolpite anche a 50 anni: consigli di alimentazione

Ma non è finita. Letizia Ortiz, infatti, all’allenamento fitness associa un regime alimentare ben mirato privo di zucchero. I dolcificanti, infatti, rientrano tra quei cibi che infiammano l’organismo, causando un invecchiamento precoce della pelle. L’eccesso di zucchero provoca la glicazione, un processo che danneggia le fibre di collagene e di elastina della pelle, che garantiscono compattezza e stabilità della cute.

Oltre a ciò, per favorire la crescita muscolare a scapito di quella grassa, è altresì importante assumere un corretto apporto proteico. Dopo l’allenamento di forza, è fortemente consigliato assumere una fonte proteica di qualità al posto dei carboidrati.