Il collezionismo o l’acquisto di monete rare non è quasi mai una questione di fortuna. È praticamente impossibile ritrovarsi tra le mani, per puro caso, una moneta in euro introvabile.

Tuttavia, ci sono tante persone che hanno acquistato, qualche anno fa, delle monete in Fior di Conio, o Fondo Specchio, che oggi valgono tantissimo.

Infatti, facciamo attenzione perché chi possiede una di queste monete commemorative potrebbe avere in mano una fortuna

La prima moneta che vedremo oggi è una delle più ricercate fra gli appassionati di euro collezionismo.

Stiamo parlando della moneta commemorativa da 2 euro, coniata dal Principato di Monaco nel 2016.

Questa moneta celebra il 150° anniversario della fondazione del casinò di Monte Carlo. Questo evento fu molto importante per la storia del Principato, poiché risollevò le finanze del governo pesantemente indebitato in quel tempo.

Fu il principe Carlo III, figlio di Florestano I di Monaco, ad ordinare la costruzione del quartiere Monte Carlo e del casinò.

L’impresa ebbe talmente successo che, in seguito, Carlo III decise di abolire tutte le tasse nel Principato di Monaco.

Caratteristiche della moneta

Sul dritto della moneta vi è il ritratto di Carlo III, con la rappresentazione di Monte Carlo sullo sfondo.

In basso, partendo dalla sinistra, troviamo la scritta “1866 CHARLES III FONDE MONTE CARLO 2016”.

In alto, invece, notiamo la scritta “MONACO” con due simboli che rappresentano la Zecca di Parigi ed il suo direttore Yves Sampo.

Sul verso troviamo, invece, la faccia comune delle monete da 2 euro.

Tiratura e valore numismatico

La tiratura di questa moneta commemorativa è di soli 15.000 pezzi, tutti in stato di conservazione FS (Fondo Specchio). Venduta insieme al cofanetto, il valore si aggira intorno a 300 euro.

Tuttavia, in molti siti specializzati ed aste sul web, il valore ormai supera abbondantemente i 1.000 euro.

Restiamo nel Principato di Monaco

Un’altra moneta commemorativa da 2 euro, davvero degna di nota, è quella coniata nel Principato di Monaco nel 2015.

Stiamo parlando della moneta coniata in occasione dell’800° anniversario della costruzione della Fortezza della Rocca.

La quotazione di questa moneta da 2 euro sta raggiungendo cifre da capogiro, addirittura intorno ai 3500 euro.

La terza moneta di valore è un grossolano errore di conio

Concludiamo questa lista di monete commemorative con un recente esemplare che rischia di diventare uno degli errori di conio più clamorosi della storia.

È successo tutto in Lituania, quest’anno, durante la coniazione di una moneta commemorativa dedicata alla riserva della biosfera di Zuvintas.

In pratica, questa moneta mostra un clamoroso errore nell’iscrizione presente lungo il bordo.

Infatti, al posto del motto lituano “Libertà, Unità, Prosperità”, compare il titolo dell’inno della Lettonia, ossia “Dio benedica la Lettonia”.

Su circa 500.000 monete coniate, circa il 10% dovrebbe contenere questo errore.

Sul web sono già sbucati degli annunci di vendita che superano i 2500; e in futuro il valore potrebbe aumentare ancora di più.