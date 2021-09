I funghi sono certamente tra gli alimenti più prelibati e versatili in cucina. Con l’arrivo dell’autunno, molti si dilettano nella loro preparazione, e anche nella loro raccolta. Ma come sappiamo bene, è fondamentale pulirli alla perfezione prima di consumarli. Questa regola vale in particolar modo per i funghi che abbiamo raccolto noi stessi nel bosco (sempre assicurandoci che sia legale e di avere il permesso di farlo). Dopo aver rimosso il terriccio, e averli lavati varie volte però, i funghi non sono ancora pronti per le nostre ricette. Dobbiamo operare un ulteriore passaggio se vogliamo goderci al meglio i funghi che siamo riusciti a procurarci con tanta fatica. Vediamo di che cosa si tratta.

Molti saltano questo passaggio ma è importantissimo nella pulizia dei funghi commestibili

Non basta rimuovere il terriccio, lavare e affettare i funghi. Infatti, prima di cucinarli essi vanno ‘spurgati’. Ma che cosa si intende con questo termine? Spurgare significa fare in modo che i funghi rilascino l’acqua in eccesso in essi contenuta, in modo da poterli poi cucinare e far risaltare al meglio il loro sapore. Anche i funghi apparentemente più compatti hanno in realtà un alto contenuto di acqua, ed è per questo che è importante farli spurgare prima di cucinarli. Così non diventeranno mollicci, e potremo goderci al meglio il loro sapore. Molti saltano questo passaggio ma è importantissimo nella pulizia dei funghi commestibili. Vediamo come operarlo al meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come spurgare i funghi in maniera semplice ed efficace

Spurgare i funghi per eliminare l’acqua in eccesso in essi contenuta è un’operazione molto semplice. Per prima cosa tagliamo grossolanamente i funghi già puliti. Teniamo a mente che le loro dimensioni si ridurranno molto, quindi non tagliamoli in pezzi troppo piccoli. Mettiamoli poi in una padella antiaderente, aggiungiamo un cucchiaio di acqua, e accendiamo il fuoco a fiamma bassa. Copriamo i funghi con un coperchio. Lasciamoli per qualche minuto, tenendoli sempre d’occhio e girandoli spesso. In poco tempo i funghi cominceranno a spurgare l’acqua in essi contenuta. Mescoliamo e controlliamo spesso la cottura. Quando i funghi si asciugheranno completamente, e smetteranno di spurgare acqua, allora saranno pronti per la cottura seguendo le nostre ricette preferite. Per la ricetta più semplice in assoluto, basta aggiungere nella stessa padella un po’ d’olio, aglio, prezzemolo e sale e cuocerli a fiamma viva.

Ecco anche quali sono i funghi migliori da comprare al supermercato per consumarli sempre freschi e saporiti.