Negli ultimi anni in molti hanno iniziato ad apprezzare un cibo molto particolare, unico nel suo genere. Tipico della cucina orientale, è un cibo semplicissimo da ottenere e da cucinare. Stiamo parlando dei germogli di soia, una verdura davvero gustosa e ottima per la salute.

Molto usati nelle cucine orientali, si tratta di un cibo ricchissimo di vitamine e sali minerali perfetto per chi vuole mangiare sano e leggero. In pochi lo sanno, eppure i germogli di soia potrebbero essere pericolosi per la nostra salute: attenzione perché chi mangia questa verdura cruda potrebbe correre dei rischi per la salute. Scopriamo perché.

Un piatto ottimo per l’alimentazione ma attenzione ai rischi

I germogli di soia sono le piantine che nascono dai semi della soia, un legume ricchissimo in proteine e sali minerali che tutti dovremo mangiare. Si possono gustare sia crudi che cotti, in insalata oppure saltati in padella. È possibile comprarli al supermercato oppure farli direttamente a casa nostra. Sono ipocalorici (49 Kcal per 100 grammi) e ricchissimi di acqua, proteine e sali minerali oltre che vitamine di ogni tipo.

Grazie alla lecitina aiuterebbero a prevenire i depositi di grasso nelle arterie e potrebbero anche aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Inoltre, aiutano ad assimilare la vitamina D, che rinforza le ossa.

Si tratta, quindi, di un cibo quindi ottimo dal punto di vista nutrizionale, da integrare nelle nostre ricette di tutti i giorni con creatività.

Attenzione perché chi mangia questa verdura cruda potrebbe correre dei rischi per la salute

Una cosa che in pochi sanno è che i germogli di soia possono essere molto rischiosi da consumare crudi. Essi, infatti, contengono fitati, delle sostanze che assunte in grandi quantità potrebbero inibire l’assorbimento di alcuni nutrienti come ferro, calcio e magnesio. I fitati sono naturalmente contenuti nei germogli e come abbiamo visto andrebbero evitati.

La buona notizia è che queste sostanze potenzialmente nocive scompaiono del tutto in seguito a una cottura ad alte temperature. Possiamo quindi continuare a consumare i germogli di soia senza preoccupazioni, se seguiamo questo consiglio.

Sarà sufficiente cuocere i nostri germogli per pochi minuti e i rischi diminuiranno notevolmente. Dovremo semplicemente farli saltare con un filo d’olio o un goccio d’acqua a fuoco basso per cinque minuti. Il gusto dei germogli non cambierà, né la loro consistenza croccante ma noi potremo stare tranquilli per la nostra salute.

In questo articolo abbiamo svelato come questo cibo comunissimo potrebbe diventare velenoso se non seguiamo i giusti consigli per la preparazione.