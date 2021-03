In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno voluto fare il focus in particolare su un titolo. Ieri quest’azione è letteralmente schizzata in alto e per le prossime sedute, compresa quella di oggi, promette interessanti sorprese. Ma prima di analizzare questo titolo, vediamo quali possono essere gli scenari per Piazza Affari nella seduta di oggi. Se la Borsa sale questo titolo potrebbe schizzare alle stelle offrendo ottime opportunità di guadagno.

Attenzione alla compressione dei prezzi che prelude a un forte movimento direzionale

Ieri l’indice Ftse Mib ha fatto quello che viene definito una inside bar. Una figura che apre a due possibili scenari interessanti. Vediamo quali. L’inside bar è un movimento dei prezzi di una seduta il cui massimo è inferiore a quello precedente e il minimo è superiore. Ieri i prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), hanno realizzato un massimo di giornata inferiore a quello precedente e un minimo maggiore. Rispetto alla seduta precedente i prezzi hanno avuto una bassa volatilità e una decisa compressione. In genere le sedute compresse preparano ad un improvviso aumento della volatilità e quindi a un movimento deciso dei prezzi.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Oggi occorre fare attenzione a quota 23.320 punti e a quota 24.180 punti. Se i prezzi del Ftse Mib superano i 23.320 punti, accelereranno al rialzo verso 23.500 punti. Se scenderanno sotto 24.180 punti, correranno verso i 24.000 punti.

Le opportunità dei titoli a media capitalizzazione

Torniamo al titolo a cui si faceva accenno prima, che è un’azione a media capitalizzazione. In Borsa mentre i titoli a larga capitalizzazione da qualche giorno si muovono con prudenza, con qualche eccezione, le mid cap ribollono. Se le blue chip sono comunemente chiamate le azioni a larga capitalizzazione, le mid cap sono quelle a media capitalizzazione. Queste sono molto più volatili di quelle a larga capitalizzazione e perciò offrono importanti occasioni di guadagno grazie ai balzi dei prezzi.

El En ieri è letteralmente volata del 13% grazie alla violazione della resistenza a 30 euro. Il titolo ha quasi raggiunto l’area di massimo storico che si trova a 35 euro, chiudendo a 34 euro. Nelle prossime sedute, El En potrebbe correggere verso i 30 euro. Poi ripartire, superare i 35 euro e lanciarsi prima verso 40 euro e successivamente verso i 50 euro. Ma potrebbe anche accadere che la correzione non ci sia e la violazione avvenga già nelle prossime sedute. Molto dipende anche dall’andamento generale della Borsa. Discese sotto 32,5 euro riporteranno i prezzi a 30 euro. Sotto questo livello si scenderebbe a 27 euro.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.