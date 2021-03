Ci troviamo di nuovo a segnalare ai nostri Lettori un problema di sicurezza che sta interessando molti utenti del web. Dunque attenzione nuova truffa su Whatsapp che prosciuga il conto bancario in pochi secondi. Sebbene il colosso dell’applicazione di messaggistica lavori alacremente per migliorare i protocolli di sicurezza, purtroppo i raggiri continuano a ripetersi. È un problema che quotidianamente gli esperti si trovano ad affrontare sin dalla nascita dell’applicazione stessa. Tuttavia i criminali del web diventano ogni giorno più scaltri per colpire un numero di utenti sempre maggiore.

Dunque le vittime ricevono un messaggio “catena”. All’interno del testo è presente un link, che rimanderà ad un semplicissimo questionario da compilare. Al termine della compilazione viene promesso un premio, ma solo per coloro che versano una modica somma di qualche centesimo. I premi, spesso allettanti, vanno da buoni spesa di cifre ragguardevoli, a capi di abbigliamento di grosse firme. Per compiere questa operazione, si richiedono i dati della carta di credito o del conto bancario per procedere all’addebito dei pochi spiccioli richiesti.

In questa maniera, i cybercriminali riescono ad appropriarsi delle coordinate del conto corrente. Ecco dunque come in pochi secondi le nostre finanze saranno completamente prosciugate. Per questo motivo è bene mettere in guardia i propri conoscenti per evitare che diventino vittime di questo raggiro che sta spopolando sul web.

Novità per la sicurezza

Proprio per migliorare la sua sicurezza, il colosso da 2 milioni di utenti sta per mettere in campo una novità.

Dunque, a breve, Whatsapp consentirà di inserire una password di 8 caratteri a difesa delle chat salvate durante il backup. Il codice verrà richiesto ogni volta che si procederà ad una nuova installazione dell’applicazione. Gli archivi delle chat verranno quindi meglio difesi sia da eventuali attacchi hacker che da accertamenti delle forze dell’ordine.

Una curiosità

Per dare la misura della popolarità che Whatsapp ha raggiunto nel mondo, vogliamo raccontare un aneddoto. In questi giorni, un pitone giallo è stato venduto per circa 6 mila dollari. Ebbene, fra le ragioni che giustificano il costo così elevato, vi è che la sua faccia ricorda i famosi emoticon di Whatsapp. Il pitone infatti ha ottenuto l’appellativo di “serpente con la faccina di Whatsapp”.

