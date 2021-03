Alle volte affrontare determinati argomenti può causare un certo imbarazzo. Così, come decidere di sottoporsi ad accertamenti specifici o visite specialistiche particolari. Come rendere le feci più morbide in maniera naturale e vivere meglio è proprio uno di questi temi. Ma, per venire incontro a tutte le esigenze dei nostri Lettori, è giusto occuparsi anche di temi come le feci. Non particolarmente belli, ma sicuramente importanti. Anche perché, le feci dure, rendono la visita in bagno un vero e proprio calvario. Vediamo con i nostri Esperti della Redazione come ricorrere agli alimenti senza utilizzare farmaci. Come sempre ci occupiamo di suggerimenti dati dalla natura, ricordando che i medici sono a nostra disposizione per i consulti specialistici.

Quando si presentano le feci dure

Solitamente le feci si presentano dure in caso di stitichezza, ma anche di:

stress;

disidratazione;

dieta non equilibrata e priva di fibre;

troppa fretta nel mangiare;

reazione l’assunzione di farmaci;

diabete;

infiammazione dell’apparato gastrointestinale.

La secchezza delle feci potrebbe anche accompagnarsi ai dolori addominali.

Cosa assumere

Veniamo quindi al nostro tema e a come rendere più morbide le feci in maniera naturale e vivere meglio. Anticipato, come sempre, di consultare un medico o almeno il farmacista di fiducia nel caso il problema persista, madre natura ci consiglia:

tanta frutta fresca, senza sbucciarla, ove permesso;

succhi di frutta, possibilmente biologici e con ridotto contenuto di zuccheri;

crusca;

verdura cruda ricca di fibre;

marmellate di frutta fresca;

tanta acqua.

Emorroidi e feci dure

Senza pensare a malattie particolari, ecco il caso maggiormente presente: emorroidi e feci dure. Il che equivale a una seduta in bagno degna degli interrogatori più crudeli della storia. Con sconfinamento nella tortura. Anche in questi casi, la causa è spesso legata allo stress, alla sedentarietà e a una dieta priva di fibre, acqua e vitamine. Anche in questi casi è bene rivolgersi agli specialisti, ma per prima cosa dobbiamo bere tanta acqua e immettere tanti liquidi nel nostro organismo. Il sistema più semplice in assoluto di ammorbidire le feci.

Approfondimento

