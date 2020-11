Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo mettere in guardia i nostri lettori dal rischio altissimo che si corre ad aprire questo messaggio, che stanno ricevendo in molti, relativo all’uso di WhatsApp. Infatti, tutti, ormai, utilizziamo questa applicazione di messaggistica quotidianamente.

Creata nel 2009, velocemente ha spodestato le applicazioni simili disponibili ed è diventata, senza dubbio, una delle più diffuse forme di comunicazione moderna. Sebbene la sua sicurezza sia continuamente monitorata, accade che hacker esperti tentino di rubare le informazioni personali attraverso più espedienti e fra questi, ultimamente, si è diffusa anche questa modalità. Vediamo, quindi, nel dettaglio a cosa dobbiamo prestare particolare attenzione.

Attenzione a questo pericoloso messaggio di WhatsApp che stanno ricevendo in molti

Il messaggio. Ebbene, se si riceve un messaggio SMS il cui testo recita in questo modo: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono” con allegato al testo un link che riporta ad una pagina web collegata, non bisogna assolutamente dare seguito a questa richiesta.

Pishing. È un vero e proprio tentativo di pishing che ha come scopo quello di rubare i dati sensibili presenti nel nostro smartphone. I malintenzionati, creatori di questo tentativo di frode, fanno leva sulle insicurezze e sull’inesperienza di alcuni utenti. Questi, infatti, colti dal dubbio di non poter continuare ad utilizzare l’applicazione, possono cadere nel tranello e cliccare sul link. Così facendo si consente libero accesso ai tutte le informazioni personali e riservate celate nel nostro smartphone.

Cosa fare. L’unica operazione che bisogna fare, in caso si riceva un messaggio di questo genere, è quello di cancellarlo immediatamente. Così come suggeriamo di eliminare qualsiasi comunicazione sospetta.

Il consiglio

Ebbene, bisogna non avere dubbi sul fatto che il team che gestisce l’applicazione di WhatsApp non comunica mai con i suoi utenti attraverso gli SMS. È un’informazione che suggeriamo di condividere anche con amici e familiari, magari meno avvezzi alla tecnologia.

Abbiamo cercato, dunque, di fornire informazioni utili affinché si presti la massima attenzione a questo pericoloso messaggio di WhatsApp che stanno ricevendo in molti.