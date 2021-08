Il reddito di cittadinanza è un sussidio erogato alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Come tutti i mesi i contribuenti attendono con ansia il “pagamento del reddito di cittadinanza e non mancano le novità sui tagli proposti da Salvini”. In effetti, bisogna fare attenzione, il pagamento del reddito di cittadinanza di agosto potrebbe arrivare in anticipo per alcuni beneficiari. Poi, oltre al pagamento del RdC dovrebbe essere corrisposto anche “l’assegno temporaneo per i figli minori di 18 anni, che è esteso anche ai nonni”. A chiarire quest’aspetto, è l’INPS con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021.

In riferimento al reddito di cittadinanza del mese di agosto 2021 il pagamento sarà erogato in due date:

nella metà del mese per coloro che hanno presentato domanda a luglio 2021. Oppure, coloro che hanno richiesto i rinnovo dopo 18 mensilità e con la sospensione di un mese;

entro il 27 agosto per coloro che percepiscono il sussidio da almeno due mesi.

Attenzione, il pagamento del reddito di cittadinanza di agosto potrebbe arrivare in anticipo

Il pagamento di agosto per coloro che hanno presentato la domanda a luglio 2021 potrebbe arrivare in anticipo. Anche nei giorni prima del 15 agosto, in quanto il 15 è un giorno festivo e cade di domenica. Quindi, c’è la possibilità che sia anticipato, altrimenti rischia di slittare direttamente alla settimana successiva dal 16 agosto.

In effetti, non c’è una data fissa e il pagamento può variare. Ma i beneficiari possono sempre verificare la data del pagamento in completa autonomia. Infatti, è possibile accedere all’area riservata del servizio dedicato INPS con le credenziali SPID, CNS o CIE. Le tre voci da consultare sono: “ultima elaborazione”, “invio disposizione” e “ rendicontazione Poste Italiane”.

Ricordiamo inoltre, che è possibile controllare, sempre sul sito INPS, l’erogazione dell’assegno temporaneo per figli.

Approfondimento

