In pochi sanno che basta fare queste tre semplici cose per salvarsi letteralmente la pelle e non solo dal melanoma 

Con l’arrivo della bella stagione nasce l’esigenza di riuscire a gestire nella maniera più opportuna ed adeguata le esposizioni solari.

Il sole, come risaputo, può essere sia un grande alleato per la salute del corpo, sia un grande nemico apportando seri danni alla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Solo un’esposizione corretta, attenta ed opportunamente schermata può regalare un benessere non solo fisico ma anche psicologico all’organismo.

L’esposizione eccessiva al sole, e dunque ai raggi UVA e UVB, aumenta il rischio, oltre a quello di un precoce invecchiamento della pelle, anche quello di formazioni di tumori.

I tumori più diffusi, non sono solo ed esclusivamente melanomi ma anche carcinomi basocellulari/ basaliomi e carcinomi spinocellulari.

Non tutti sanno che basta fare queste tre semplici cose per salvarsi letteralmente la pelle e non solo dal melanoma, ma anche dalle altre forme tumorali.

Tumori che solo raramente nella fase iniziale causano sintomi evidenti, mentre in uno stato più avanzato presentano sanguinamenti pruriti e dolore.

Forme di tumori molto frequenti e diffuse ma meno aggressive delle altre, che se scoperte precocemente possono essere guarite anche perché solo in rari casi sviluppano metastasi.

Generalmente i basaliomi, sono i tumori meno aggressivi e se individuati tempestivamente, possono essere rimossi con all’asportazione chirurgica.

Tumore che tende però ad infiltrarsi localmente e può provocare in alcuni casi delle profonde lesioni sulla pelle, solitamente localizzate al volto, sfigurando i soggetti colpiti.

Il carcinoma spinocellulare, anch’esso maligno, appare sotto forma di noduli con bordi rialzati e una depressione centrale, spesso ricoperto da squame e croste.

In genere non si tratta di tumore aggressivo ma può diventarlo se non viene trattato in tempo e nel modo giusto.

Tumori che si manifestano prevalentemente nella parti del corpo più esposte al sole, risultando più frequenti nelle persone con la pelle chiara.

Ma anche da chi in passato è stato soggetto a gravi scottature solari o da coloro che hanno un sistema immunitario debole. Oppure da chi soffre di lesioni cutanee precangerose come la cheratosi attinica.

Non tutti sanno che basta fare queste tre semplici cose per salvarsi letteralmente la pelle e non solo dal melanoma

Quali sono i consigli dell’AIRC in merito?

Dunque è sempre opportuno contattare il proprio medico nel caso in cui si dovessero notare macchie, lesioni della pelle, cambiamenti di forme e colori dei nei o per qualsiasi altro dubbio.

Controllare e proteggere sempre la pelle durante le esposizioni dirette del sole e non solo se si è al mare, cercando di indossare cappelli e occhiali da sole.

Evitare le ore più soleggiate riparandosi all’ombra, ed evitare eccessive esposizioni alle lampade abbronzanti.

Applicare sempre protezioni solari adeguate al proprio tipo di pelle, in modo particolare sui bambini.

Approfondimento

Tumore al colon

I trucchi per un’abbronzatura perfetta