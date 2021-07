Come tutti i mesi, molti i contribuenti che attendono con ansia la ricarica. In quest’articolo oggi, verificheremo quando arriverà il pagamento del reddito di cittadinanza e ultimissime novità sui tagli proposti da Salvini a Draghi. In effetti, Matteo Salvini ha chiesto a Draghi di riformare il reddito di cittadinanza. Analizziamo di cosa si tratta e quando arriveranno i soldi di luglio.

Pagamento del reddito di cittadinanza e ultimissime novità sui tagli proposti da Salvini

Il pagamento del mese di luglio del reddito di cittadinanza arriverà, per i possessori carta del RdC, entro il giorno 27 e non oltre il 30 luglio. Mentre, per coloro che hanno inoltrato una nuova domanda, l’accredito di solito arriva entro il 15 di luglio.

Ma le ultimissime novità riguardano la richiesta effettuata da Matteo Salvini a Mario Draghi sulla necessità di riformare il reddito di cittadinanza.

Secondo il leader della Lega il RdC deve essere rivisto, ricalibrato perché come è strutturato attualmente non crea lavoro.

Queste sue affermazioni lasciano riflettere in quanto lui stesso insieme a Di Maio, sono stati i sostenitori del reddito di cittadinanza. Ricordiamo che è approvato con il Decreto Legge n. 4/2019 unitamente alla tanto discussa Quota 100.

Ma come spesso succede, cambiano le poltrone e cambiano le idee politiche.

Ultimissime novità sul RdC

Da premettere che effettivamente i dati sulla rioccupazione dei lavoratori percettori del reddito di cittadinanza hanno deluso tutti. I risultati sperati non si sono avuti, anzi in alcune Regioni si è avuto l’effetto opposto.

Quindi, un riequilibrio del reddito di cittadinanza forse è una giusta proposta. Ma ci sono anche altri fattori importanti nel mondo del lavoro da non sottovalutare e che riguarda la maggior parte dei lavoratori. Si tratta del precariato, ed anche qui Salvini ha una sua proposta, l’introduzione dei voucher. Il leader della Lega, ha affermato che è meglio un lavoro a tempo e pagato che non lavorare.

Il Governo per combattere la disoccupazione, che con la pandemia e lo sblocco dei licenziamenti, è aumentata e deve formulare degli interventi mirati. Anche con la riformulazione del reddito di cittadinanza con l’obiettivo reale di creare posti di lavoro.