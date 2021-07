Con l’arrivo dell’estate, stiamo svuotando gli armadi pieni di articoli da mare. Costumi, braccioli, infradito e tanti altri trovano di nuovo una loro utilità. Lo staff di Proiezionidiborsa è sempre al fianco dei propri lettori in questo periodo, dispensando consigli utili. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo indicato come le ciabatte e le infradito possano essere lavate in lavastoviglie, prendendo gli accorgimenti giusti.

Oggi, invece, andiamo a vedere un tema diverso, sempre legato agli articoli da mare. Non buttiamo più via i vecchi teli mare, ma ricicliamoli in questi modi di cui parleremo a breve. Può infatti succedere che, quando rivediamo i teli mare, ci accorgiamo che questi ormai sono troppo vecchi per essere utilizzati. La prima idea che ci viene è di buttarli via. Non dovremmo invece farlo, ma anzi dovremmo iniziare a pensare come dar loro una seconda vita. Non butteremo mai più i vecchi teli mare, se impariamo a riciclarli così.

Ecco l’intelligente idea

La prima maniera di riciclarli è trasformarli in borse da spiaggia. Per farlo, basta tagliarne una parte quadrata, piegarla e cucire i punti in cui le estremità si toccano. In questo modo, si ottiene il corpo della borsa. Successivamente, basta prendere delle maniglie, acquistate o fai da te, magari con lo stesso asciugamano, e attaccarle al corpo.

Non buttiamo più via i vecchi teli mare ma ricicliamoli in questi modi

In modo simile si può produrre uno zainetto. La differenza sta nel fatto che lo zainetto ha bisogno di una chiusura. Il miglior metodo di chiudere lo zainetto è quello con il doppio cordoncino, che si chiude tirando le due estremità. Per produrre una chiusura del genere bisogna saperci fare un po’ con ago e filo, ma i risultati possono essere grandiosi.

Possiamo, poi, usare il telo mare come federa per i cuscini, da utilizzare per andare in spiaggia. L’idea di portarsi un cuscino in spiaggia può sembrare strana, ma può essere una comodità in più facilitata dal telo.

Queste sono, quindi, i tre ottimi modi per riciclare i teli mare. A volte non è il caso di buttarli, perché possono essere ancora molto utili.