Tutto è rimasto come analizzato nel weekend e non è cambiato molto. La nostra view quindi è la seguente: giornata interlocutoria sui mercati azionari in attesa di un’esplosione di momentum. Domani assisteremo ad un’impennata della volatilità e quindi all’inizio di una fase direzionale? In che verso? Oppure la fase di lateralità continuerà fino al setup del 16 aprile?

A questo punto potrebbe essere questo lo scenario che si profila. Ci attende quindi una settimana monotona che sarà decisa dalla chiusura di contrattazione di venerdì e che darà probabilmente inizio ad un movimento direzionale fino al prossimo setup del 19 maggio.

Procediamo per gradi.

Alle 20:13 del 12 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.230

Eurostoxx Future

3.909

Ftse Mib Future

24.170

S&P 500 Index

4.123,30.

Il frattale annuale proietta l’imminente inizio di una fase ribassista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 aprile

Questa è una settimana particolare dove al momento ci sono pochi spunti data la lateralità in corso degli ultimi 2/3 giorni, ma siamo in attesa di giornate che si riveleranno decisive per i prossimi 30 giorni.

Giornata interlocutoria sui mercati azionari in attesa di un’esplosione di momentum

Di seguito la mappa operativa e i livelli da monitorare per la giornata di martedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 aprile inferiore a 15.170.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 aprile inferiore a 3.918.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 13 aprile superiore a 24.415.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 aprile inferiore a 4.095.

Strategia operativa

Flat multidays sul Ftse Mib Future mentre continuare a stare Long multidays su tutti gli altri. Qualcosa comincia a scricchiolare e non neghiamo l’ipotesi che come scritto nei giorni precedenti, Piazza Affari abbia iniziato ad anticipare una correzione a cui potrebbero accodarsi anche gli altri indici azionari. Attendiamo comunque le dovute conferme a favore o contrarie a questa ipotesi. Al momento meglio essere cauti e non poco.