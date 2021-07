L’estate è il momento di sfoggiare l’abbronzatura, che ci fa sembrare più belli, sani e colorati. Ottenere un buon risultato, però, non è sempre semplice. Questo perché spesso non si seguono delle regole basilari per evitare scottature e la classica spellatura. Ecco, quindi, come evitare la spellatura che rovina la nostra bella abbronzatura.

Ecco le regole fondamentali per un’abbronzatura bella e duratura

Per avere una bella abbronzatura bisogna pensarci già qualche mese prima. Un’alimentazione adeguata e tanta idratazione prepareranno la nostra pelle ad accogliere al meglio i raggi del sole. Si, quindi, a tutti i cibi che contengono beta-carotene, ossia tutti i cibi di colore arancione, come ad esempio carote, zucca e albicocche, ma anche gli ortaggi gialli e rossi come peperoni, pomodori e così via.

Ricordiamoci che la pelle al sole si disidrata molto velocemente, quindi facciamo il carico di idratazione ed abbondiamo con acqua, frutta e verdura.

Qualche settimana prima della partenza, possiamo cominciare ad applicare una crema per stimolare la melanina.

Un piccolo trucchetto è quello di effettuare vari scrub, così da eliminare le cellule morte, che sono le prime a venir via dopo l’esposizione al sole.

Come evitare la spellatura che rovina la nostra bella abbronzatura

Preparare lo scrub è semplicissimo. Se abbiamo preparato del caffè, non buttiamo assolutamente la posa rimasta: mescoliamola, invece, con olio di cocco, olio di mandorle e zucchero di canna.

Applichiamo il composto sulla pelle umida e strofiniamo. Il caffè e lo zucchero elimineranno le cellule morte e favoriranno una maggiore ossigenazione della pelle. Una volta massaggiato per bene tutto il corpo, facciamo una doccia ed abbondiamo con la nostra crema idratante abituale. Ripetiamo questa operazione 2 volte a settimana.

Una volta arrivato il momento dell’esposizione, non dimentichiamo mai la protezione, il base al nostro fototipo di pelle, ed applichiamola sempre mezz’ora prima di sdraiarci e dopo ogni bagno.

Non abbiamo fretta di vederci subito colorati: l’abbronzatura più duratura è quella che si acquisisce gradualmente, quindi evitiamo le scottature!