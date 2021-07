Più volte abbiamo parlato dell’importanza dell’attività fisica. Sappiamo bene che per restare in forma e in buona salute dobbiamo seguire una sana e regolare alimentazione e fare attività fisica in maniera costante. Dalla corsa alla palestra le possibilità di scelta oggigiorno sono davvero numerose. Impossibile non trovare un’attività che faccia al caso nostro!

Di certo, in estate, la cosa diventa un po’ più faticosa del solito. Ma la bella stagione ci strizza l’occhio con le attività acquatiche. Per ottimizzare i nostri sforzi abbiamo visto “Quanto e in che stile dobbiamo nuotare per bruciare più calorie” .

Perché non provare l’acquagym?

Anche se non siamo abili nuotatori, possiamo ottenere tantissimi benefici con le lezioni di ginnastica in acqua. Le lezioni di acquagym si tengono tutto l’anno, ma è in estate che fanno il “tutto esaurito”!

Sono divertenti e apportano tantissimi benefici. Lavorando in acqua si avverte meno la fatica e non si suda, anzi, ci si rinfresca! E nonostante tutti questi aspetti piacevoli, si tonifica, si rassoda e si dimagrisce. E soprattutto si dà un bell’aiuto per risolvere il problema delle gambe gonfie, grande cruccio di tantissime donne in estate.

Ma quante calorie si consumano con una energica e divertentissima lezione di acquagym?

Con 1 ora di acquagym si bruciano di media 400 calorie. Non possiamo dare un valore univoco in quanto il fabbisogno e il dispendio calorico variano in base a età, sesso, peso, altezza e massa muscolare.

L’acquagym si svolge in acqua a corpo libero e talvolta con l’ausilio di semplici attrezzi.

È un’attività aerobica e come tale migliora la resistenza e la frequenza del battito cardiaco.

Se praticata regolarmente un paio di volte la settimana, e se abbinata ad un regime alimentare equilibrato, è molto efficace per perdere qualche chilo di troppo. Col movimento, l’acqua svolge una sorta di massaggio molto utile per drenare, tonificare e contrastare la tanto odiata cellulite. Dopo aver scoperto quante calorie si consumano con una energica e divertentissima lezione di acquagym non ci sono dubbi che valga proprio la pena provare!