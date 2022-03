La bella stagione fa venir voglia di vacanza. Per molti, le ferie sono ancora lontane. Eppure, ci sono tante località che si possono visitare anche in un fine settimana.

Approfittando delle prossime festività pasquali, o dei vari ponti, si possono organizzare delle mini vacanze di 3 o 4 giorni. In questo articolo andremo a consigliare una meta davvero molto suggestiva. Una località non molto lontana dall’Italia, adatta per chi ama la natura, la fotografia e la buona tavola. Andremo in Alsazia, storica regione della Francia nord-orientale, adagiata nella pianura del fiume Reno. L’Alsazia, il cui capoluogo è Strasburgo, confina con la Svizzera e con la Germania. Per secoli, questo territorio è stato conteso tra Francia e Germania. Gli influssi di entrambe le culture sono ancora oggi molto evidenti, sia nelle architetture che nel cibo. Addentriamoci in questa regione e andiamo ad esplorare un incantevole paesino.

Tra dolci colline e vigneti, questo delizioso borgo sembra uscito da una fiaba e si trova a pochi chilometri dall’Italia

Eguisheim è uno dei borghi più belli di tutta la Francia. Nascosto tra colline ricoperte di vigneti, è una piccola perla medievale protetta da una doppia cinta muraria ancora intatta e ben conservata. Passeggiando tra i suoi stretti e tortuosi vicoli acciottolati, sembrerà subito di aver fatto un salto nel tempo perché si respira un’atmosfera antica.

Ovunque si volti lo sguardo, ad Eguisheim ci si imbatte in scorci pittoreschi da fotografare. Passeggiando per le viuzze del paesino, si rimane meravigliati dalle tipiche case a graticcio con le facciate in tenui tonalità pastello. Queste sono poi impreziosite da balconi di legno dai quali si affacciano trionfanti cascate di fiori colorati. Non appena se ne ha l’occasione, è bene affacciarsi nei grandi cortili perché, molti di essi, oggi ospitano case vinicole che vendono, anche al dettaglio, i pregiati vini della regione alsaziana.

Un’altra caratteristica deliziosa delle già incantevoli case di Eguisheim, sono le targhe degli antichi mestieri: il fornaio, il vinaio, il carpentiere e molti altri.

Ad Eguisheim bisogna passeggiare con il naso all’insù

C’è anche un altro valido e curiosissimo motivo. Oltre alle antiche insegne, si possono scorgere numerosi nidi di cicogne, costruiti su tetti, campanili e guglie delle torri.

Ogni anno, infatti, le coppie di cicogne migrano in questo villaggio per nidificare. Gli abitanti del posto si prendono cura dei loro nidi, rinforzandoli e riparandoli dalle intemperie. Le cicogne sono infatti state elette simbolo della regione e quindi i locali ci tengono a garantire il loro ritorno. Quindi, tra dolci colline e vigneti, questo delizioso borgo regala sorprese ad ogni angolo!

Dal nord Italia, è facile raggiungere Eguisheim in auto. Da Milano, ad esempio, ci vogliono meno di 5 ore per percorrere circa 400 km. Chi invece preferisse avvalersi di un più comodo e rapido volo, dovrebbe invece sapere che gli aeroporti di riferimento sono due: l’EuroAirport Basilea-Mulhouse oppure l’Aeroporto di Strasburgo.

