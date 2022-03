Impossibile trascorrere la festa di San Giuseppe senza provare una gustosa zeppola dolce fritta o al forno, di pasticceria o preparata a casa. In quest’ultimo caso, la soddisfazione dovrebbe essere più grande, perché la riuscita non è sempre scontata.

La base è una pasta choux, con interno morbido e perfettamente umido e l’esterno secco e croccante. La farcia, poi, rende gustosamente grasso il dolce, ma goloso e squisito. Tra crema pasticcera, chantilly o crema di pistacchio, la scelta è davvero vasta. A completare questo dolce della tradizione sono l’immancabile amarena rossa e una spolverata di soffice zucchero a velo.

Piccoli trucchetti per una pasta choux perfetta

Bisogna dire, innanzitutto, che per preparare zeppole davvero eccezionali serve conoscere poche e semplici astuzie. Queste, non solo consentono di risparmiare tempo e fatiche, ma evitano di fallire il dolce. E, in questo periodo, buttare tutto nell’immondizia è uno spreco anche economico, visti gli aumenti su bolletta e spesa.

Poi, bisogna capire come non fargli assorbire troppo olio, se decidiamo di friggerle.

Insomma, niente zeppole che si sgonfiano o poco cotte grazie a questi utilissimi segreti. Ma, come farne una variante originale e invitante, assolutamente da provare?

Cosa occorre per preparare questa delizia rossa

Si tratta di un dolce ispirato alla famosa red velvet cake, la morbidissima torta rossa americana con farcia bianca. Le zeppole red velvet si preparano con queste dosi per 12 porzioni:

225 millilitri d’acqua;

120 grammi di burro;

150 grammi di farina 00;

150 grammi di uova (ovvero circa 3 medie);

un pizzico di sale;

colorante alimentare rosso in gel q.b.

Invece, per la farcia

125 grammi di mascarpone;

125 grammi di Philadelphia;

e 125 grammi di panna fresca;

75 grammi di zucchero a velo, più quanto basta per decorare;

amarene q.b.

Niente zeppole che si sgonfiano o poco cotte all’interno con questi consigli e un’invidiabile ricetta originale

Questi consigli sono indispensabili anche per questa ricetta, per cui occorrerà iniziare sciogliendo il burro in pentola con acqua e sale. Aggiungere la farina tutta d’un colpo, mescolando con una frusta sul fuoco. Quando si staccherà dalle pareti, lasciare raffreddare l’impasto. Aggiungere le uova una per volta, quando la precedente sarà assorbita.

Aggiungere il colorante e, con una sac à poche con punta a stella, dare forma alle zeppole. Infornare in forno ventilato preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti. Poi, abbassare a 170 gradi per 10 minuti. Infine, a 160 per 10 minuti, con forno leggermente aperto.

Per la crema, montare gli ingredienti ben freddi insieme allo zucchero. Farcire le zeppole e decorarle.

