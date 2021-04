Molte volte andiamo ad acquistare degli articoli per la skin care senza nemmeno sapere cosa contengono. Sarebbe, invece, molto facile farsi un’idea semplicemente leggendo l’INCI, ovvero l’etichetta esplicativa. Oggi forniamo una piccola guida che può aiutare a evitare certi elementi che non sono salutari per la nostra pelle.

Infatti invitiamo a prestare maggiore attenzione alle etichette delle creme per il viso e dei prodotti di bellezza perché potrebbero presentare dei rischi di cui le pubblicità non parlano.

I siliconi

In dettaglio stiamo parlando dei siliconi e dei petrolati. Queste due sostanze, infatti, non sono ottimali per la salute della pelle. Scopriamo insieme il perché.

I primi danno un ottimo aspetto alla grana del viso. Infatti lo rendono otticamente più gradevole, rendendolo più liscio e più compatto. Questo effetto, però, è solo estetico e alla lunga porta a un notevole peggioramento dell’epidermide. Infatti i siliconi la ricoprono con una sorta di film lipidico che ne impedisce il naturale funzionamento. Essi sono riconoscibili tramite le seguenti diciture:

dimethicone;

cyclopentasiloxane

cyclohexasiloxane;

cyclomethicone;

dimeticonol;

polydimethicone;

quaternium;

amodimethicone;

trimethyloxysilicate.

I petrolati

Come si può intuire già dal nome i petrolati sono i distillati del petrolio. Già questo fattore dovrebbe farci drizzare le antenne. Presentano una problematica molto simile a quella che abbiamo evidenziato nei siliconi: ostruiscono la pelle, favorendo la diffusione di punti neri, brufoli e in generale di altre imperfezioni.

Inoltre non sono nemmeno considerati dermocompatibili. Si può riconoscere la loro presenza tramite questi nomi:

ozokerite;

pariffinium liquidum;

vaselina;

ceresin;

petrolatum;

cera microcristallina;

mineral oil.

Oggi abbiamo detto di fare attenzione alle etichette delle creme per il viso e dei prodotti di bellezza perché potrebbero presentare dei rischi di cui le pubblicità non parlano.