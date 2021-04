Dipingere rappresenta un gioco divertente da fare con i bambini su semplici fogli o tele, ma potrebbe celare un obiettivo funzionale, nascondere macchie o rinnovare lenzuola vecchie e noiose. Se decine di stoffe accatastate nei cassetti e nelle scatole cercano nuova vita, non c’è soluzione migliore come dipingere e decorare vecchie lenzuola con elementi naturali.

La tecnica di pittura naturale è antica, sono in pochi che oggi utilizzano ad esempio scarti della natura come coloranti, ma la resa è davvero incredibile su tessuti come il cotone. L’unico accorgimento prima di iniziare è lavare molto bene la stoffa da utilizzare.

Questa idea è utile per non sprecare biancherie che hanno pochi difetti e mantengono ancora intatta la trama, quindi pennelli e frutta alla mano e vediamo come dipingere e decorare vecchie lenzuola con elementi naturali.

Preparare i colori con gli scarti vegetali

Invece di buttare le bucce o la frutta che avanza, questo è un modo perfetto per dare una ventata di cambiamento in maniera ecologica. Gli ingredienti vanno necessariamente sminuzzati e bolliti, fino a creare una poltiglia. Si dovrà immergere il tessuto nel composto, mescolandolo ogni tanto, più è il tempo di infusione e la quantità di colore vegetale, più si avrà un colore netto e vivo.

Ottenere alcune tinte come:

il giallo con il peperone, bucce di cipolla gialla, carota, bucce d’arancia;

il blu con mirtilli e buccia di melanzana;

il rosso con pomodori, barbabietola, ciliegie, cavolo rosso, fragole;

il viola con vino rosso, melograno, lamponi, uva rossa, more;

il marrone con tè nero, cacao, caffè.

Fissare il colore

Per far sì che il colore rimanga a lungo e sopravviva ai lavaggi in lavatrice, preparare una soluzione di 2 litri d’acqua e 500 ml di aceto o sale grosso e immergere per almeno 12 ore.

Con i tessuti sintetici invece questo procedimento è impossibile o ha scarsi risultati, perché le fibre non assorbono il colore. Il consiglio è quello di impiegarlo su cotone, lana o seta, magari effettuando prima delle prove e migliorare con l’esperienza.

L’ecoprint è una stampa vegetale

Sembra una magia, ma non è necessario essere un mago. Con le foglie, rami ed erba si possono stampare perfettamente i contorni e le forme nei tessuti, il risultato sarà meraviglioso.

Basterà bagnare con aceto la stoffa, porre sopra le foglie, arrotolare il tutto e legare con lo spago, fare bollire in acqua salata. Togliere le foglie, sciacquare in acqua fredda e la magia è fatta!