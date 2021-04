Viviamo una vita in continua corsa, tra lavoro, impegni, bambini e animali domestici, c’è sempre un gran da fare. Tutto questo tran tran sottrae tempo in cucina e ci porta a comperare cibi in scatola già pronti all’uso. Un’abitudine tutt’altro che sana a causa delle grandi quantità di conservanti e zuccheri aggiunti presenti in essi. Questi danno gusto al cibo anche di scarsa qualità ma fanno davvero poco bene alla salute.

Allora come fare per ovviare a questo problema del tempo, ed evitare di comprare cibi in scatola?

Semplicemente basterà una leggera organizzazione dei pasti settimanali, una tecnica facilissima da utilizzare per la progettazione dei pasti settimanali è la meal prep di cui abbiamo approfonditamente parlato in questo dettagliatissimo articolo.

Inoltre durante la preparazione dei pasti anche gli scarti potranno essere utilizzati per creare delle favolose ricette che è possibile trovare cliccando qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ma veniamo a noi, per delle preparazioni veloci è questo lo straordinario accessorio che non potrà mai mancare in cucina che ci farà risparmiare tempo e soldi ed avere dei piatti gustosissimi

La pentola a pressione

Preziosa alleata della cucina è la pentola a pressione un accessorio a cui molti non sanno importanza, ma in realtà è un vero e proprio toccasana per gli alimenti ed anche per la salute delle nostre tasche. Inoltre ci permetterà di ridurre tantissimo i tempi di cottura degli alimenti.

A differenza delle normali pentole, la pentola a pressione ha delle pareti in alluminio più spesse, inoltre ha un coperchio ermetico che permette di trattenere l’acqua evaporata e le temperature raggiungono una gradazione elevata.

La pentola a pressione è l’ideale per cibi come i legumi, verdure che hanno lunghi tempi cottura. Essa infatti riduce il tempo di cottura alla metà se non ad un terzo delle pentole normali.

Grazie alla presenza del cestello, i cibi si possono cuocere a vapore e questo fa di che essi mantengano inalterate le loro proprietà. Infatti le vitamine non vanno distrutte come invece avviene nelle normali cotture. Inoltre permette di conservare aromi e profumi e questo ci permette addirittura di ridurre l’uso di sale e spezie.

Dunque è questo lo straordinario accessorio che non potrà mai mancare in cucina che ci farà risparmiare tempo e soldi ed avere dei piatti gustosissimi.