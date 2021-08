La ciclicità della moda è una certezza. Ciò che era in voga negli anni passati sta tornando, come scriviamo in ritorna di moda per l’estate questo vestito iconico e versatile che moltissime donne hanno nell’armadio. Molti altri capi d’abbigliamento e accessori invece stanno per cadere nel dimenticatoio.

Questo, almeno fino a quando gli stilisti non decideranno di riproporre anche questi trend.

Uno dei capi in voga in questa estate 2021 è, senza ombra di dubbio, la classica maglietta con stampe di diverso tipo.

La t-shirt, nonostante i suoi cent’anni non sembra mai passare di moda. Infatti, viene accantonata per qualche stagione ma, alla fine, torna sempre più forte di prima.

Chi ha nell’armadio questo indumento che sta spopolando potrebbe possedere una fortuna senza saperlo

In questa estate 2021 tornano di moda, come si scriveva, le magliette vintage con stampe di diversi temi.

Ci si potrà sbizzarrire tra stampe a tema cartone animato, citazioni, icone del cinema e gruppi musicali. Sarà a discrezione di ognuno decidere quale indossare secondo il proprio gusto personale.

Si tratta di t-shirt avvistate addosso a celebrità, influencer e, in generale, protagoniste dei Social Network.

Molte persone non dovranno far altro che cercare in fondo all’armadio quelle magliette più o meno vintage acquistate anni fa.

Chi non ne possiede, invece, dovrà semplicemente cercarle usate su siti di vendita online o nei classici mercatini vintage.

Le magliette sono perfette per essere indossate in modi molto diversi tra loro. Perfette con i jeans ma anche con gonne o abbinate ad un blazer, potranno donare un tocco sofisticato a qualsiasi outfit. Indossate con la giacca saranno perfette da sfoggiare anche durante le uscite serali.

Tra l’altro una semplice t-shirt può salvare anche il look più disastroso.

Quindi, con il ritorno di questo capo di abbigliamento anche i più scettici non potranno che ricredersi e arricchire il loro guardaroba.

Tuttavia, chi preferisce un look più sobrio potrà optare per le magliette tinta unita; infatti con il bianco o il nero non si sbaglia mai.

Valore

Inoltre potrebbe essere una buona occasione per cercare nell’armadio delle magliette che potrebbero valere una fortuna.

Si sta scrivendo di alcune t-shirt di concerti anni ’70/’80/’90 di giganti della musica come David Bowie, gli AC/DC, dei Rolling Stones ma anche di tanti altri.

Su siti come e-Bay questi capi di abbigliamento vengono venduti a cifre che superano i 100 euro.

Ma non solamente cantanti; infatti anche le magliette da calcio vintage potrebbero valere molti soldi. Molto, ovviamente, dipenderà dalla rarità e dalle condizioni dell’oggetto.

Quindi, vale davvero la pena dare un’occhiata nell’armadio.

Ecco perchè chi ha nell’armadio questo indumento che sta spopolando potrebbe possedere una fortuna senza saperlo.