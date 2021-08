I succhi di frutta sono tra le bevande più amate e consumate dai bambini. Gli esperti consigliano di berne in quantità limitate e di non consumarli come sostituto dell’acqua oppure ogni giorno accanto alla merenda. Se li si acquista, meglio comprare quelli senza zucchero e additivi. Ma, se non se ne può fare a meno, meglio prepararne uno da soli.

Nello specifico, vedremo la ricetta di un fresco e genuino succo alla mela fatto in casa come alternativa alla solita spremuta di arance. Non è come mangiare un frutto intero, ma questo fresco e genuino succo alla mela fatto in casa è delizioso.

Perché un succo di frutta alla mela non è come mangiare il frutto intero?

La mela è un alimento ipocalorico ed è un’ottima fonte di fluidi. È composta per il 4% di proteine, per il 2% di lipidi e per il 94% di carboidrati. Mangiarla permette di assumere fitonutrienti e fibre in quantità. Queste ultime contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue e a normalizzare zucchero e insulina.

Bere un fresco e genuino succo alla mela fatto in casa, però, non è l’equivalente di mangiare un frutto intero. Quindi, anche in questo caso, non può considerarsi un degno sostituto del frutto intero. Il motivo è semplice: i micronutrienti della mela, come fibre e polifenoli, si concentrano principalmente nella sua buccia e quindi il succo ne contiene quindi quantità minori.

Non è come mangiare un frutto intero, ma questo fresco e genuino succo alla mela fatto in casa è delizioso

Ingredienti per 1 l

500 g di mele golden;

600 ml di acqua;

60 ml di succo di limone;

100 g di zucchero.

Procedimento

Versare acqua e zucchero in una pentola.

Far bollire lo sciroppo per circa dieci minuti.

Lavare e tagliare le mele a pezzetti durante questo lasso di tempo.

Versare le mele e il succo di limone nella pentola.

Cuocere per altri cinque minuti circa.

Frullare il tutto, filtrarlo se lo si vuole meno denso e imbottigliarlo.

Il succo alla mela può essere preparato anche senza zucchero e succo di limone. In quel caso basta mettere mele e acqua in pentola, farle bollire e cuocerle per quindici minuti e frullare con il minipimer. Infine, filtrarlo e imbottigliarlo ed ecco fatto: è pronto per essere bevuto.