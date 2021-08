Che il titolo fosse un buon investimento il nostro Ufficio Studio lo aveva già scritto mesi fa in un report dal titolo Comprare azioni SABAF per un investimento di lungo periodo potrebbe essere un affare. Da quel momento il titolo ha dato vita un rialzo del 20%, ma poi la spinta rialzista si è come bloccata. Da fine maggio, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 25,1 euro – 28 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Quindi, attenzione alle azioni SABAF potrebbero essere vicine a un forte movimento direzionale

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura con possibilità di vedere più che raddoppiare gli attuali prezzi. La massima estensione rialzista, infatti, passa per area 56,8 euro. L’obiettivo più vicino, invece, passa per area 32,6 euro (I obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, la rottura del supporto in area 25,1 euro aprirebbe le porte a una discesa fino in area 19,5 euro per un ribasso di oltre il 20%.

Che la situazione sul titolo sia molto incerta è chiaramente visibile dallo Swing Indicator che si trova in uno stato neutrale che non da’ alcuna indicazione.

Che lo scenario più probabile sia quello rialzista, poi, è anche supportato dai tanti punti di forza di SABAF

La società gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10 per 2021 e di 11.75 per 2022, la società è tra le più economiche sul mercato.

Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano di SABAF hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Le revisioni EPS sono state fortemente riviste al rialzo negli ultimi 4 mesi.

In generale, la società ha quasi sempre registrato risultati sopra il consensus degli analisti battendo le aspettative del mercato.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione rispetto alle attuali quotazioni. È interessante osservare che negli ultimi quattro mesi il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Attenzione alle azioni SABAF potrebbero essere vicine a un forte movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 12 agosto a quota 26,2 euro invariata rispetto alla seduta precedente.

