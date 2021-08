Molte persone dichiarano di non credere all’oroscopo, eppure in tanti la mattina non possono rinunciare a leggere le previsioni del giorno. I 12 segni zodiacali risalgono a milioni di anni fa e furono i Babilonesi a stabilirli. Divisero il cielo in 12 costellazioni zodiacali, che il Sole annualmente attraversava. Il nome dei segni deriva, appunto, da tali costellazioni. Con il passare del tempo ad ogni segno furono associate delle caratteristiche specifiche, comportamentali, legate a diversi fattori.

Quindi, ad esempio, il segno del Leone simboleggia la potenza e la forza, l’Ariete la primavera e l’impetuosità, Bilancia la calma e l’equilibrio. L’astrologia raccoglie tutti i fattori, non scientifici, compresi i passaggi dei vari pianeti, creando delle previsioni sul futuro. Ogni giorno, mese e anno l’oroscopo anticiperebbe delle situazioni per ogni segno zodiacale, in diversi ambiti, come lavoro, amore, fortuna. Secondo le previsioni, la seconda metà di agosto porta, per alcuni segni, sorprendenti successi e rivincite.

Ecco quali sono i segni zodiacali che riceveranno novità straordinarie e positive dopo Ferragosto

Nelle prossime settimane per il Toro ci sarebbero, secondo le stelle, grandi sorprese. Già protagonista per tutto il mese di agosto, la fortuna gli sorride ancora. La fine del mese porterà buone notizie e la carica per affrontare il mese successivo con entusiasmo. Riprendere le forze è importante e indispensabile, perché a settembre il Toro avrà tanto lavoro da smaltire.

Finalmente cambia l’aria per la Bilancia, dopo un periodo di instabilità, arrivano momenti di felicità. Dopo Ferragosto grande fortuna in amore, comincerà ad essere protagonista indiscussa della propria vita.

Dopo tanto lavoro e sacrificio, il Cancro avrà la sua rivincita. Le stelle prevedono opportunità in ambito lavorativo, ma anche in amore. Già tra una settimana dovrebbero arrivare i primi risultati e soddisfazioni, dopo l’impegno e i tanti sacrifici.

I pesci vivono un momento molto faticoso, soprattutto nella sfera delle relazioni personali. Ma se affronteranno le difficoltà con concentrazione, finalmente si potranno godere alla grande la vita, allontanando tutte le questioni negative.

I Gemelli, bloccati in una sorta di limbo da tempo, intraprenderanno la giusta via, con decisione e sicurezza. Le stelle dovrebbero portare opportunità professionali e relazioni intense, subito dopo Ferragosto.

Arrivano le meritate vacanze per tutti gli Scorpioni, per staccare dai problemi e dai pensieri e prepararsi all’autunno. Indispensabile prendere fiato per ripartire più carichi di prima. I cambiamenti positivi sono dietro l’angolo, su tutti i fronti, ma attenzione a non gestirli male.

