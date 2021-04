Comprare azioni SABAF per un investimento di lungo periodo potrebbe essere un affare sia dal punto di vista dello sviluppo del business aziendale che da quello dell’analisi grafica. Ricordiamo che già in un report precedente di inizio febbraio (clicca qui per leggere) facevamo notare come il titolo fosse entrato nel mirino delle case di affari e da quel momento le quotazioni di SABAF hanno guadagnato circa il 40%. Tuttavia il focus del nostro Ufficio Analisi su questo titolo ha origini ancora più lontane. Le indicazioni di acquisto su SABAF, infatti, erano arrivate a novembre quando il titolo quotava ancora 13,6 euro. Da allora SABAF ha guadagnato oltre il 70%.

La corsa al rialzo, però, non è ancora conclusa. Recentemente, infatti, nel presentare le linee guida del piano 2021-2023 la società ha presentato obiettivi molto ambiziosi di bilancio che se raggiunti potrebbe far crescere ancora di più la valutazione del titolo. Inoltre, recentemente le aspettative di fatturato da parte degli analisti sono notevolmente aumentate.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Comprare azioni Sabaf per un investimento di lungo periodo potrebbe essere un affare: Le indicazioni dell’analisi grafica

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 1 aprile a quota 23,5 euro in rialzo dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Per chi fosse interessato al trading di breve abbiamo riportato il grafico giornaliero con indicati gli obiettivi rialzisti e i livelli da monitorare con attenzione per non rimanere incastrati in posizioni perdenti al ribasso.

In questo report, però, vogliamo concentrare la nostra attenzione al time frame trimestrale per delineare lo scenario di lunghissimo periodo.

La situazione è molto chiara. Grazie alla chiusura del primo trimestre superiore al I obiettivo di prezzo in area 22,5 euro si sono aperte le porte a una prosecuzione del rialzo fino agli obiettivi successivi indicati nel riquadro rosso. Sia nel caso venga raggiunto solo il II obiettivo di prezzo o addirittura la massima estensione rialzista, le azioni SABAF potrebbero andare incontro a un rialzo in doppia cifra rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura trimestrale inferiore a 22,5 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista. Da notare che il segnale dello Swing Indicator è saldamente rialzista.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame trimestrale