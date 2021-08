La situazione grafico in cui si trova il titolo è molto delicata, per cui attenzione alle azioni Intesa Sanpaolo a breve potrebbero esplodere al rialzo o al ribasso. Che la situazione sulla principale banca italiana si stesse complicando è diventato chiaro alla chiusura della settimana del 7 giugno.

Nel report del 4 giugno (Dopo settimane di incertezza le azioni Intesa Sanpaolo potrebbero partire per un rialzo del 50%), infatti, indicavamo con area 2,43 euro lo spartiacque tra continuazione del rialzo e ripresa. Per cui, non appena le quotazioni hanno rotto in chiusura settimanale questo livello abbiamo assistito a un ribasso superiore al 12%.

Adesso, dopo tre settimane consecutive al rialzo, le quotazioni di Intesa Sanpaolo sono a un bivio: o si accelera al rialzo (proiezione indicata dalla linea continua) o si riparte al ribasso (proiezione indicata dalla linea tratteggiata).

I livelli da monitorare sono 2,406 euro e 2,262 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe fare scattare un movimento direzionale molto importante. Al rialzo le potenzialità di apprezzamento sono superiori all’80%, al ribasso, invece, potremmo assistere a una performance del -40% circa.

Dal punto di vista della valutazione, Intesa Sanpaolo presenta valori eccessivi. Il fair value da noi stimato è in area 2,05 euro, un livello inferiore a quello attuale delle quotazioni. Inoltre, i multipli degli utili futuri esprimono una sopravvalutazione.

Se, invece, si guarda ad altri parametri, lo scenario cambia. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili a 10.57 per l’esercizio in corso e 9.36 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

La situazione, quindi, è abbastanza contraddittoria e questo dovrebbe farci alzare il livello di attenzione.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Attenzione alle azioni Intesa Sanpaolo a breve potrebbero esplodere al rialzo o al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ha chiuso la seduta del 6 agosto a 2,3985 euro in rialzo del 2,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile