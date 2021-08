Sappiamo bene, ormai, quanto l’alimentazione sia fondamentale per il nostro benessere. Non tutti ne sono consapevoli, ma il cibo che mettiamo a tavola può essere un grandissimo alleato della nostra salute. Conoscendo in modo preciso gli ingredienti che utilizziamo ai fornelli, potremo davvero trovare delle medicine naturali che ci aiutino nel nostro intento di rimanere in salute.

Sconfiggiamo il colesterolo e proteggiamoci dal diabete con questo insospettabile ma portentoso ingrediente

In questo caso, vogliamo parlare di un problema che potrebbe accomunare diverse persone. Ci sono alcune situazioni, infatti, in cui molti temono per la propria salute. Una di queste può essere quando si notano dei livelli di glicemia o di colesterolo fin troppo alti. A quanto pare, però, un ingrediente da usare in cucina potrebbe davvero fare al caso nostro.

Da quanto emerge da un primo studio condotto su alcuni ratti, le bacche di ginepro riducono di molto il colesterolo totale e i livelli di glicemia nel sangue. Anche secondo un altro studio, condotto dall’Università di Granada in collaborazione con dei ricercatori di Madrid, le bacche di ginepro possono davvero essere utili.

Ecco i risultati dello studio appena citato che potrebbero interessare molti di noi

Nel secondo esperimento su ratti, i ricercatori hanno notato degli effetti davvero interessanti. Sembra, infatti, che il decotto di ginepro riduca drasticamente i livelli glicemici. La sua efficacia ipoglicemica si è fatta avanti durante la ricerca, convincendo gli studiosi che l’hanno condotta.

Questo accade grazie soprattutto all’azione periferica delle bacche di ginepro. Insomma, ora lo sappiamo, sconfiggiamo il colesterolo e proteggiamoci dal diabete con questo insospettabile ma portentoso ingrediente! Inoltre, non possiamo non sottolineare che le bacche di ginepro sono deliziose e potremo usarle in cucina, come decotti o sfruttare le loro proprietà attraverso l’olio essenziale. Insomma, la scelta è davvero ampia.

Una piccola accortezza, però. Prima di consumarle, dovremo assolutamente consultare il nostro medico curante. Infatti, in alcuni casi potrebbero esserci delle controindicazioni. È più che giusto capire se sia il caso di assumere questo ingrediente oppure no.

