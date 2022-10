7 idee per riciclare lettini e vecchie culle in oggetti utili in casa e giardino

Idee pratiche per riutilizzare culle e lettini. Quest’oggi, nella rubrica del Fai da te vedremo come trasformare un mobile. Spesso, infatti, si è portati a pensare che si possano riciclare solo abiti e indumenti, come maglioni infeltriti, magliette fuori moda e jeans slavati. In realtà, aguzzando un po’ ingegno e fantasia, possiamo riutilizzare praticamente qualsiasi tipo di oggetto, anche gli imballaggi di gran parte degli alimenti che consumiamo abitualmente: cartoni del latte, confezioni di uova, contenitori della ricotta, flaconi di detersivi, scatolette di tonno…

Ed ancora, le taniche di acqua fino addirittura ai cartoni della pizza da asporto. Manualità e creatività sono armi grazie alle quali possiamo trasformare in qualcosa di nuovo ed utile anche gli oggetti più impensabili, quelli che magari vengono considerati rifiuti particolari e quindi anche piuttosto difficoltosi da smaltire. Come già accennato, in questo articolo ci occuperemo di un arredo. Andremo infatti a vedere alcune idee per trasformare in altro le culle dei nostri bambini ormai cresciuti.

7 idee per riciclare lettini e vecchie culle e creare nuovi pratici oggetti

Mettiamoci quindi all’opera e vediamo cosa poter fare con le vecchie culle. Per intenderci, i classici lettini con le sponde su tutti e quattro i lati. Anzitutto, eliminando una delle due spalliere del lato più lungo, avremo la base per un bel divanetto. Da mettere in giardino, in un angolo della cameretta o in una cucina abbastanza spaziosa. Basterà sistemare dei bei cuscini colorati ed ecco fatto un comodissimo angolo relax a zero spese. Con la spalliera staccata possiamo poi realizzare tanti altri utili accessori.

Appendendo infatti in verticale la spalliera con le doghe, ecco un pratico portariviste o un comodo portasciugamani. Sistemando la spalliera in giardino o in terrazzo, ed appendendo alle doghe dei vasetti, ecco una bella fioriera verticale. Se, invece, al posto dei vasi, applicassimo delle scatole di varia grandezza, avremmo un pratico organizer dove conservare in maniera ordinata gli oggetti per coltivare i nostri hobbies.

Altre 2 idee di riciclo per la camera dei ragazzi e dei più piccoli

Mantenendo invece il lettino così com’è, potremo ricavarne una scrivania dove fare i compiti, leggere o disegnare. Basterà semplicemente appoggiarvi sopra uno scaffale abbastanza solido e resistente. Se il bambino ha 5 o 6 anni, eliminando la spalliera frontale, potremmo trasformare il lettino in un angolo gioco “privato”, dove il piccolo può sistemare i suoi giochi e ricavarne un angolo tutto suo dove rifugiarsi a giocare liberando la sua fantasia. Ed ecco quindi ben 7 idee per riciclare lettini e vecchie culle in qualcosa di pratico e utile.

