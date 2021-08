La Società Editoriale il Fatto è un titolo azionario dell’editoria in bilico tra il rialzo e il ribasso. Da fine maggio, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range delimitato dai livelli 0,645 euro e 0,740 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 0,74 euro farebbe accelerare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 0,895 euro. La massima estensione del rialzo, poi, passa per area 1,4 euro per un potenziale guadagno di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 0,645 euro il titolo Società Editoriale il Fatto potrebbe tornare sui livelli in area 0,5 euro dai quali era partito il rialzo in corso.

Ricordiamo che il nostro Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto, tuttora in corso, quando le quotazioni si trovavano in area 0,585 euro.

In termini di prospettive di crescita il titolo è molto ben messo. Secondo gli analisti, infatti, la crescita degli utili per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Inoltre l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Ad esempio, l’indice di liquidità immediata è superiore a 1 sia per il lungo che per il breve periodo.

Per quel che riguarda la valutazione, secondo i multipli di mercato le azioni de la Società Editoriale il Fatto sono sopravvalutate. Se, invece, si guarda al fair value si scopre che il titolo è sottovalutato. Analogo risultato si ottiene andando a considerare l’enterprise value to sales” che è di 0,36 per l’anno 2021 ed è uno dei più bassi del mercato italiano.

Secondo l’analista che copre il titolo la raccomandazione è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Un titolo azionario dell’editoria in bilico tra il rialzo e il ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Società Editoriale Il Fatto (MIL:SEIF) ha chiuso la seduta del 26 agosto in rialzo dello 0,74% rispetto alla seduta precedente a quota 0,68 euro.

Time frame settimanale

