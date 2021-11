Se da una parte possiamo ingrandire i testi originali del telefono, dall’altra prima non potevamo cambiare quelli presenti all’interno delle applicazioni. E per chi vede poco questo era sicuramente un problema. Perché magari apriva un’applicazione e faceva fatica a leggere ciò che c’era scritto. Per questo, chi vede poco deve sapere che è possibile ingrandire i testi delle applicazioni sul telefono.

Ma non solo possiamo cambiare la grandezza del font del testo, possiamo anche cambiare il colore e mettere uno sfondo scuro in modo da creare contrasto e far emergere il testo. Insomma arriva una grande rivoluzione per chi possiede un iPhone. Vediamo ora, passo dopo passo, come modificare questi parametri ed evitare di sforzare la vista inutilmente.

Ad esempio siamo sulla metro, abbiamo finito di lavorare e stiamo tornando a casa. Apriamo quindi Google News e leggiamo ProiezionidiBorsa. Però il testo è troppo piccolo, e quindi facciamo fatica a leggere bene gli articoli. Per fortuna c’è un metodo per ingrandire il font e non impazzire dietro a testi scritti troppo piccoli.

La prima cosa da fare è andare su “Impostazioni”. Poi cerchiamo la voce “accessibilità” e ci clicchiamo sopra. E poi clicchiamo “Impostazioni per app”. Ora si dovrebbe aprire in realtà un menù vuoto, perché non ci sono app aggiunte. In blu però è possibile cliccare la voce “aggiungi app”, cliccandoci sopra si apriranno tutte le app del nostro telefono. E qui possiamo quindi selezionarne una. Come ad esempio Google News, oppure WhatsApp, Instagram, Facebook e anche la schermata della home. Tutte le app che vogliamo.

Ora abbiamo la nostra applicazione aggiunta alla lista. Cliccando su questa app, facciamo finta che sia quella del calendario, ci saranno varie impostazioni che possiamo modificare. Ad esempio possiamo modificare il testo e averlo in grassetto, possiamo farlo più grande, possiamo ridurre la trasparenza e aumentare il contrasto.

Ma non finisce qui, perché possiamo differenziare i colori, ridurre i movimenti dello schermo o fare l’inversione smart dei colori del telefono. Insomma possiamo fare una miriade di modifiche. Ora clicchiamo su una modifica che vogliamo fare, scegliamo ad esempio di voler ingrandire il testo. Poi torniamo indietro con la freccia in alto a sinistra e andando sull’applicazione scelta, in questo caso quella del calendario, i font del testo saranno molto più grandi e ben visibili.

