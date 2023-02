Attenzione al virus che ruba i dati della banca in un attimo: scopri chi colpisce

È ritornato: Emotet colpisce ancora. Un virus ti ha rubato i dati bancari? Potrebbe essere il malware Emotet, ormai esistente da diversi anni e che ha attaccato già in moltissimi in tutto questo tempo. Un virus dopo l’altro sta colpendo diversi dispositivi rubando i dati della banda, diffondendosi sempre di più. Ecco i dettagli.

I dati della banca rubati da un virus sono un brutto guaio. Dopo Hook e tanti altri, è il momento di un nuovo virus. Secondo quanto riporta scritto il sito web Passionetecnologia, la scoperta è stata fatta da ricercatori di Propfpoint, i quali hanno lanciato l’allarme. Come e chi attacca? Ma soprattutto, come difendersi? Scopri tutti i dettagli di seguito.

Attenzione al virus che ruba i dati della banca: come vieni colpito

Emotet, il nome del virus, è un malware che riesce a rubare i dati bancari sensibili: estremi della carta di credito, numeri di telefono e informazioni anagrafiche. La definizione di kaspersky.it è:

“Emotet è un programma malware originariamente sviluppato sotto forma di trojan bancario. L’obiettivo era quello di accedere a dispositivi stranieri e spiare i dati privati sensibili. Emotet ha ingannato i programmi anti-virus di base nascondendosi da essi. Una volta infettati i sistemi, il malware si diffonde come un worm cerando di infiltrarsi in altri computer nella rete.”

Il malware prende i dati precisamente all’interno del browser utilizzato dove vengono salvati.

A chi attacca il virus Emotet? Esempi

Il malware non interessa esclusivamente tutti gli altri browser su cui navighiamo online ma Google Chrome. Per cui attacca gli utenti che navigano su quest’ultimo. Poi, si diffonde soprattutto via email.

Per cui, se sei una persona intenta a cliccare sui link posti sulle email: non farlo o per lo meno pensaci prima poiché il malware si insedia nei link e negli allegati delle email.

C’è da precisare che Emotet colpisce tutti i dispositivi: dall’Android, a Windows fino a Apple. Quindi, attenzione al virus che ruba i dati della banca: Emotet. L’attacco nemico appena indicato è pericoloso, soprattutto per le persone appena descritte.

Come difendersi dal virus che ruba i dati bancari?

Per prima cosa occorre mantenere sempre i dispositivi aggiornati. In secondo piano, per difendersi dal virus che ruba i dati della banca si può avere un antivirus per i pc. In terzo luogo si consiglia di non scaricare allegati se hai dubbi. Poi, come quarta cosa, suggeriamo di non cliccare sui link nelle email. Infine, è meglio usare password difficili, anzi, difficilissime.