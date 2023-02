Le piante in camera da letto di notte fanno male? Ecco la risposta insieme a pro e contro

Le piante in casa sono un complemento d’arredo che piace a molti. A volte, però, possono sorgere dei dubbi a riguardo della loro presenza nell’ambiente, soprattutto per quello che concerne la loro disposizione in una camera da letto matrimoniale. È sbagliato posizionarle in questa stanza? Scopriamolo insieme.

Quando si parla di arredamento, il discorso non si riferisce solo a mobili e quadri. Un complemento di arredo, tra l’altro molto apprezzato, possono essere anche le piante. Un’abitudine comune, infatti, a molte persone, è quella di posizionare vari vasi di piante delle più differenti specie tra le mura domestiche. Soprattutto, le piantine da interno si posizionano nel soggiorno e in cucina.

A volte si mettono in bagno, mentre alcune persone le pongono in camera da letto. A riguardo del posizionamento dei vasi in questa stanza dedicata al riposo, però, possono esserci dei dubbi. È forse sbagliato mettere qui le piante? La loro presenza può forse compromettere il buon riposo notturno?

È sbagliato mettere le piante in camera da letto?

Può essere uno sbaglio posizionare vasi di piante nella camera matrimoniale? No, anzi. Alcune specie possono conciliare al meglio il riposo notturno. Certo, i vegetali consumano ossigeno producendo anidride carbonica e ciò può far pensare a un peggioramento della qualità dell’aria. La quantità di anidride carbonica risulta, però, esigua, se prodotta da una o due piante. Le piante in camera da letto possono quindi avere molti pro, come filtrare sostanze inquinanti e avere effetto rilassante. Attenzione, però, ad alcuni punti.

Cosa non fare

Posizionare alcune specie vegetali in vaso, come la felce o l’orchidea, nella camera matrimoniale, può aiutare la purificazione dell’aria. Piante come la lavanda, la valeriana e il gelsomino conciliano, invece, il sonno. Non bisogna, però, fare l’errore di riempire la stanza di piante: in questo caso, l’effetto di produzione di anidride carbonica potrebbe essere nocivo. Non bisogna, inoltre, utilizzare fertilizzanti chimici che possano esalare tossicità in camera né bagnare le piante la sera. Questo ultimo comportamento, aumenterebbe il grado di umidità in camera, con il rischio della formazione di muffe nell’ambiente.

Un piccolo trucco per dormire meglio

Vuoi conoscere un piccolo trucco per dormire meglio? Un cuscino infuso di specifici aromi naturali può aiutarti a conciliare il sonno. Se hai difficoltà ad addormentarti, puoi provare a posizionare sotto al tuo cuscino un sacchettino contenente dei fiori di lavanda. Questa pianta avrebbe proprietà rilassanti e contrasterebbe stati di ansia e stress. Potrebbe, quindi, aiutarti a riposare meglio.