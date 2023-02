Arriva il virus informatico più pericoloso di sempre che ruba dati e password: ecco come difendere il tuo smartphone

Arriva un nuovo pericolo per gli utenti degli smartphone Android. In questi giorni è stato scoperto uno dei virus peggiori mai esistiti che prende possesso completo del telefono. Ma stiamo per scoprire come funziona e soprattutto come difendersi.

Oggi tutti noi abbiamo uno smartphone che si collega a internet. Le offerte mobile sono sempre più vantaggiose e in rete facciamo praticamente di tutto. Purtroppo, però, stare online h24 comporta non pochi rischi per la sicurezza dei nostri dati sensibili. Con i telefoni e le app, si sono infatti evoluti anche i virus e i malware che li attaccano. E proprio in questi giorni gli esperti di cybersecurity hanno scovato una nuova terribile minaccia. Facciamo grande attenzione perché arriva il virus informatico più pericoloso di sempre. Dobbiamo capire come difenderci perché il suo obiettivo sono le password e i dati degli account bancari.

La nuova minaccia per i telefoni Android si chiama Hook

Pochi mesi fa eravamo alle prese con il temibile Ermac 2.0, virus che rubava le credenziali dell’home banking. Ebbene, il nuovo arrivato, il virus Hook, deriva proprio da Ermac e se possibile è molto più pericoloso. Hook attacca i dispositivi Android ed è probabilmente una delle minacce più grandi mai viste. Può infatti leggere i nostri messaggi, i dati dei contatti, la nostra posizione e, ovviamente, le varie password che inseriamo nel telefono.

Come funziona il virus Hook

Hook ha un funzionamento estremamente subdolo. Una volta arrivato sullo smartphone è capace di eludere moltissimi antivirus. E non solo. Questo malware è dotato di un file manager che consente agli hacker di spiarci e di controllare ogni operazione che facciamo col telefono. Non ne è immune nemmeno WhatsApp. Se Hook attacca il telefono è possibile che usi il nostro account per leggere le chat e inviare messaggi ai contatti.

C’è anche un’altra pessima notizia. Chi ha scoperto l’esistenza di Hook afferma che sia in grado di colpire quasi 500 app bancarie di tutto il Mondo. 30 di esse sembrano essere app di banche italiane.

Arriva il virus informatico più pericoloso di sempre: impariamo a difenderci

Nonostante Hook sia estremamente minaccioso ci sono molti trucchetti per proteggersi. Il primo, e più efficace, è quello di aggiornare il sistema operativo prima possibile. Per funzionare il virus deve collegarsi ai servizi di accessibilità. E con Android 11 sono diventati molto difficili da attaccare.

Il secondo accorgimento è quello di scaricare app esclusivamente dal Play Store e di leggere le recensioni prima di farlo. I programmi sullo store ufficiale vengono sempre controllati ed è più difficile che vengano infettati. Evitiamo quindi di scaricare programmi dai siti web e aggiorniamo anche le patch di sicurezza del telefono. In caso di attacco, infine, segnaliamo il fatto alla Polizia Postale e al nostro istituto bancario per bloccare momentaneamente l’account home banking.