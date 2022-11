Un test che arriva dal passato potrebbe aiutarci a trovare lavoro ed essere felici

L’indicatore Myers-Briggs, o abbreviato MBTI, ha lo scopo di individuare le caratteristiche psicologiche di un individuo attraverso dei questionari. Potrebbe essere una vera scoperta se non lo abbiamo mai sentito nominare e non lo abbiamo mai utilizzato. Le domande sono mirate a capire come ci rapportiamo nei confronti della vita e del Mondo e a determinare a quali delle 16 possibili categorie apparteniamo. Se abbiamo dubbi sulle nostre attitudini lavorative o sulla capacità di stare in compagnia, fare questo test potrebbe chiarirci le idee.

Questo test della personalità è composto da 40 domande che dovrebbero essere completate in 8 minuti. Si trova on line ed è gratuito. Per ottenere risultati veritieri è necessario rispondere in maniera sincera secondo quelli che sono i nostri comportamenti di tutti i giorni. Ogni domanda presenta due possibilità e possiamo scegliere 5 opzioni di risposta.

Se abbiamo una personalità rara

Quando si ottiene un risultato che definisce la nostra personalità come non comune è probabile che la nostra tendenza sia quella di isolarci e di stare da soli. Alcune personalità sono molto rare come, per esempio, quelle definite INFJ e INTJ. Sono degli acronimi. Il primo significherebbe introversione, intuizione, sentimento, giudizio. Il secondo significherebbe introversione, intuizione, ragionamento, giudizio.

L’1% della popolazione sarebbe INFJ mentre il 2% della popolazione sarebbe INTJ. Uno degli scopi di questo test che arriva dal passato è quello di dimostrare che non c’è niente di sbagliato nel sentirsi diversi. Al contrario, maggiore è la nostra diversità e maggiore è la potenzialità che potremmo esprimere. Attraverso il test possiamo comprendere se la nostra personalità tenderà ad avere una funzione cognitiva percettiva o decisionale.

Un test che arriva dal passato importante nel mondo del lavoro

Conoscendo in maniera più approfondita la nostra personalità potremmo capire come inserirci nel mondo del lavoro con passi rapidi ed efficaci. Il punto di partenza è che non esiste una personalità che sia migliore dell’altra, ognuno in base alle propensioni personali tenderà a risolvere i problemi con approcci e modalità differenti. Per esempio, potremmo scoprire un lato di noi che non abbiamo mai considerato abbastanza. Potremmo avere una buona attitudine da sfruttare nel mondo del lavoro e questa potrebbe non combaciare con la nostra passione. A seconda della personalità potremmo essere costretti a dividere queste due peculiarità per trovare lavoro più facilmente.

Questo test che viene dal passato ci aiuterebbe a capire quanto siamo disposti a cambiare e a lasciare le nostre convinzioni per poter cominciare un nuovo lavoro. Allo stesso tempo potremmo stabilire quanto siamo disposti a raccontare di noi e a condividere le nostre conoscenze nel momento in cui facciamo un lavoro di squadra.

Complessi di colpa

Anche nel caso in cui dovessimo avere problemi affettivi questo test potrebbe aiutarci. Per esempio, se abbiamo una personalità INFP legata a introversione, intuizione, sensazione, percezione, dovremmo lavorare sul nostro egocentrismo.

Imparare a gestire le critiche e a non abusare del nostro codice morale faciliterebbe i rapporti con parenti e amici. Non sempre siamo responsabili di ciò che succede alle persone che ci stanno vicine. I sensi di colpa non dovrebbero dominare le nostre scelte e le valutazioni sul nostro operato. Capire quando essere indulgenti e quando severi potrebbe aiutarci a creare rapporti personali duraturi e sinceri.