La cucina italiana deve la sua fama nel Mondo per la capacità di creare capolavori con alimenti semplici e comuni. A noi italiani bastano pochissimi ingredienti per preparare un piatto straordinario. Lo abbiamo visto pochi giorni fa quando abbiamo parlato di questo sanissimo primo piatto a base di fave e asparagi. Oggi rimarremo in ambito primi piatti a base di verdure. E stiamo per scoprire che, altro che fritti, ripieni o gratinati, i fiori di zucca danno il meglio di sé come base per un sugo. Abbiniamoli a pochi altri ingredienti e avremo trovato il piatto perfetto da portare in ufficio e in spiaggia la prossima estate.

La pasta con fiori di zucca e feta è la ricetta veloce che svolterà le nostre giornate

In primavera e in estate è decisamente faticoso passare ore e ore davanti ai fornelli. Per questo motivo cerchiamo sempre online ricette facili e veloci che siano allo stesso tempo leggere e sfiziose. La pasta con fiori di zucca e feta rientra di diritto in questa categoria.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

320 grammi di spaghetti;

1 etto di fiori di zucca;

1 etto di feta;

60 grammi di scalogno;

30 grammi di formaggio grattugiato;

180 grammi di pomodori ciliegino;

olio, sale e pepe per condire.

Altro che fritti, ripieni o gratinati, ecco come cucinare i fiori di zucca in 20 minuti per un primo piatto leggero che sa di primavera

Per preparare il nostro straordinario primo impiegheremo soltanto 20 minuti. Poco più del tempo necessario a cuocere la pasta. Iniziamo proprio mettendo a bollire l’acqua.

Mentre aspettiamo, togliamo la terra dai fiori di zucca, rimuoviamo la parte interna e tagliamoli a pezzettini. Tagliamo anche i pomodorini a spicchi e lo scalogno a fettine.

Adesso dobbiamo prendere i pomodori, lo scalogno e il formaggio grattugiato e metterli nel frullatore. Aggiungiamo un pizzico di sale e un filo d’olio e tritiamo il tutto. Dovremmo ottenere una delicatissima crema.

L’ultima operazione sarà quella di saltare per un minuto i fiori di zucca con un filo d’olio. A questo punto, se abbiamo calcolato bene i tempi, gli spaghetti dovrebbero essere quasi pronti.

Scoliamoli quando sono ancora al dente e mettiamoli nella padella con la crema. Aggiungiamo un cucchiaio di acqua di cottura e facciamo amalgamare pasta e condimento. Pochi secondi a fiamma media e poi concludiamo guarnendo con i fiori di zucca e la feta sbriciolata. Una spolverata di pepe e possiamo andare in tavola.

Lettura consigliata

Bastano 10 minuti e 4 ingredienti per preparare il dolce con le fragole che svolterà la primavera e non ha nemmeno bisogno del forno e delle uova