Attenzione perché ci sono degli oggetti che se lasciati in macchina possono procurarci dei grossi guai e lasciarci dei tristi ricordi. È proprio il caso degli oggetti di cui parleremo. Per cui si faccia molta attenzione al pericolo di lasciare questi oggetti in macchina.

Un pericolo in agguato

Ci sono sempre più macchine che prendono fuoco quando sono parcheggiate, ma anche mentre sono su strada, come si legge da vari articoli sulla stampa specializzata. Ebbene, è grazie all’intuito di un pompiere che oggi sappiamo da cosa possa dipendere questo incendio non doloso.

Sono tanti gli oggetti che lasciamo in macchina quando ci fermiamo per una sosta o anche se la parcheggiamo fuori casa. Possiamo trovarci oggetti da lavoro, l’immancabile bottiglia d’acqua, lattine di bibite, un accendino, ecc.

Attenzione al pericolo di lasciare questi oggetti in macchina!

Quello della bottiglia d’acqua è il caso più conosciuto. Lasciamo la bottiglia d’acqua spesso sui sedili posteriori, soprattutto dopo un lungo viaggio. Ma anche quando non abbiamo più voglia di mettere in ordine la macchina, oppure la si dimentica sul sedile. Fatto sta che quando il sole colpisce la bottiglia, questa si trasforma in una lente d’ingrandimento. I raggi solari si concentrano e s’innesca il fuoco. Soprattutto se i sedili sono ricoperti in cotone o viscosa, materiali infiammabili. Ma il pericolo delle bottiglie di plastica non si ferma qui.

Uno studio del 2014 della University of Florida mostra come alcune bottiglie di plastica lasciate al sole producano due sostanze molto pericolose per la salute, l’antimonio e il bisfenolo, per cui attenzione!

Macchine che prendono fuoco in strada all’improvviso

Attenzione anche agli accendini. Molti non sanno che il gas che contengono all’interno è a bassissima temperatura, per cui con una fonte di calore diretta possono esplodere. È il caso dell’accendino lasciato in macchina sotto il sole, un vero pericolo per chi guida.

Oggetti che spesso si hanno in auto sono le bombolette sotto pressione,. In pratica le classiche schiume da barba o i deodoranti. In pratica questi oggetti possono risentire delle alte temperature ed anch’esse esplodere, provocando dei danni veramente consistenti, soprattutto se si è alla guida.

Quando siamo alla guida, dunque, facciamo molta attenzione agli oggetti che sono in macchina. La bottiglia d’acqua è meglio riporla negli appositi contenitori dell’auto. L’accendino, lontano dal sole, come anche le lattine gassate. Una piccola attenzione che può salvarci la vita.