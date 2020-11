Secondo la dieta del gruppo sanguigno, teoria che viene considerata del tutto antiscientifica perchè basata su un ragionamento socio-antropologico e non sperimentale, ci sono degli alimenti che si dovrebbero evitare. Stando alle teorie del suo fondatore, dott. Peter J. D’Adamo pare ci sia una storia che lega ciò che mangiamo col nostro gruppo sanguigno. Ecco allora gli alimenti da evitare se si ha questo gruppo sanguigno e se si vuole vivere in salute.

Come si sono formati i gruppi sanguigni

I gruppi sanguigni si dividono in generale in A, B, AB e 0, e possono essere positivi e negativi. Questi gruppi non sono nati tutti insieme, ma si sono formati col tempo, come dice il dott. Peter J. D’Adamo. Ci sono perciò dei gruppi che sono nati di recente e altri che affondano le loro radici nella storia più lontana della nostra razza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il gruppo sanguigno più vecchio è il gruppo 0, legato all’epoca in cui gli uomini cacciavano. Secondo alcuni studi ancora in fase di verifica, potrebbe essere anche quello che meglio resiste all’attacco del coronavirus attuale. Poi è nato il gruppo A con l’arrivo dell’agricoltura, e con quello della pastorizia il gruppo B. Il gruppo sanguigno più recente è l’AB.

Ad ognuno il suo

Se una persona vuol vivere senza problemi di salute è fondamentale l’alimentazione. Il sangue tollera gli alimenti con il quale è nato, dice il dott. Mazzi, che in Italia propone la dieta del gruppo sanguigno. Dunque ecco gli alimenti da evitare se si ha questo gruppo sanguigno e se si vuole vivere in salute.

Il gruppo 0. Le persone di questo gruppo sono caratterizzate da un buon apparato digerente. Digeriscono bene la carne, ma meno i cereali e i latticini.

Il gruppo A. Si caratterizza per un sistema immunitario un po’ delicato, come anche quello digerente. Sono più propensi al consumo di pesce, semi oleosi e carboidrati.

Il gruppo B. Possiede un ottimo sistema immunitario, e possono consumare il latte e i suoi derivati, riso e cereali.

Il gruppo AB. E’ il gruppo più recente. Si caratterizza da un sistema immunitario un po’ sensibile, come anche l’apparato digerente. Per l’alimentazione va bene la carne bianca, alcuni pesci e frutta e verdura di stagione.

Ricordiamo ancora che questa dieta molto famosa in tutto il mondo e seguita da milioni di persone, come tante altre diete non ha evidenza scientifica, e perciò deve essere sempre sottoposta al consiglio del medico.