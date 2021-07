Una nuova truffa circola tramite messaggio al numero del cellulare. Bisogna fare veramente attenzione al pacco via SMS capace di svuotare totalmente il conto corrente per sempre.

Aprendo il messaggio sul nostro smartphone apparentemente non notiamo nulla di strano poiché sembra una comunicazione relativa ad un pacco da consegnare. Perciò molte persone cadono nel tranello e danno l’opportunità ai malintenzionati di mettere a segno il colpo. In questo articolo forniremo informazioni utili per come difendersi da questa ennesima truffa che circola tramite SMS.

Come avviene la truffa

Ebbene, sullo smartphone giunge un messaggio con questa dicitura: “Il tuo pacco è stato bloccato, segui le istruzioni”. I malintenzionati hanno architettato la truffa nei minimi particolari sfruttando il periodo della pandemia.

Infatti in questo arco di tempo, molte persone hanno provveduto a fare acquisti online e potrebbe capitare qualche disguido per la consegna. Sfruttando questa situazione la truffa ha seguito con maggiore facilità riuscendo ad intrappolare numerose potenziali vittime.

Mai dare seguito al messaggio

Dunque una volta che il malintenzionato si spaccia per un’azienda di logistica e manda l’SMS truffa, l’utente deve tenere gli occhi ben aperti. Infatti nel testo del messaggio è contenuto il link malevolo. Cliccando e seguendo l’intera procedura si arriva ad un punto dove vengono richiesti i dati personali.

Purtroppo la videata del sito è ad immagine e somiglianza a quella della vera azienda di logistica. I meno esperti non hanno gli strumenti per capire che si tratta di una truffa e cadono nel tranello comunicando i dati personali. A questo punto i criminali del web in possesso di dati sensibili come conti correnti oppure carte di credito possono passare all’incasso in modo indisturbato.

Come difendersi

Innanzitutto non bisogna mai accedere a quel link e parallelamente contattare telefonicamente l’azienda di logistica per capire se effettivamente ci sono stati problemi nella spedizione. Chi ha tempo a disposizione può segnalare l’accaduto alla Polizia Postale in modo da allertare sulla potenziale frode messa in atto.

E’ necessaria la collaborazione di tutti per evitare che altre persone possano essere coinvolte nella truffa via SMS del pacco in giacenza.