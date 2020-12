Oggi gli Esperti della Redazione vogliono mettere in guardia i lettori nei confronti di un messaggio WhatsApp che si sta diffondendo a macchia d’olio in questi giorni di festa, tanto da venir ribattezzato con il nome di “truffa di Natale”. Già lo scorso 28 ottobre si segnalava l’arrivo di un messaggio simile. Ma in questi giorni di festa sembra che le segnalazioni siano incrementate notevolmente, forse anche a causa del lockdown imposto nel periodo natalizio.

Dunque è necessario fare molta attenzione al messaggio truffa di WhatsApp che stanno ricevendo in molti.

Il meccanismo

Il meccanismo di truffa è ben architettato pertanto è facile cadere nell’inganno anche se si è esperti. Dunque l’hacker invia il messaggio sul cellulare della vittima da un contatto clonato presente nella sua rubrica. La vittima riceve un codice di 6 cifre via SMS da un numero a lui conosciuto. Contemporaneamente l’hacker usando il profilo WhatsApp dello stesso contatto clonato, invierà il seguente testo “Ciao, ti ho mandato per errore questo codice a 6 cifre, puoi rimandarmelo?”.

Gli esperti avvertono che se si risponde a questo messaggio, inviando quindi il codice a 6 cifre, l’hacker entra in possesso dell’account, diventando dunque proprietario del nostro profilo e delle impostazioni personalizzate. Potrà, quindi, accedere ai numeri di telefono dei partecipanti alle chat di gruppo, pur non potendo vedere i contenuti delle chat. L’hacker si servirà dei contatti ottenuti per reiterare la medesima truffa.

Cosa fare se si cade nella truffa

Se malauguratamente capita di cadere in questo tranello suggeriamo di disinstallare velocemente l’applicazione WhatsApp e di procedere quindi a ripristinarla come accade quando si cambia telefono.

Come evitare questa truffa

È possibile evitare di cadere nella truffa modificando le impostazioni del telefono. Dunque nel menù a tendina relativo alla sicurezza dell’account selezionare l’opzione “Mostra notifiche di sicurezza”, quindi procedere all’attivazione della funzione.

Gli hacker necessitano di entrare in possesso di profili per perpetuare azioni illeciti anche gravi restando sconosciuti e pertanto impuniti. Mentre la vittima della truffa sarà costretto a rispondere di eventuali danni.

Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili affinché si presti attenzione al messaggio truffa di WhatsApp che stanno ricevendo in molti. Suggeriamo di condividere queste notizie con i propri cari per bloccare la diffusione di questo meccanismo illecito che si sta diffondendo a macchia d’olio.