Oggi gli Esperti della Redazione vogliono svelare uno dei trucchi tramandati di bocca in bocca che con l’utilizzo di prodotti comuni, economici e completamente naturali, consentono di ottenere eccellenti risultati. Dunque ecco gli infallibili trucchi della nonna per smacchiare colli e polsini.

Ebbene, può accadere che colli e polsini delle camicie presentino delle macchie ostinate, o che si verifichino ingiallimenti che non riusciamo a rimuovere.

Vogliamo quindi dare dei suggerimenti utili che permettono di ottenere risultati perfetti con l’utilizzo di prodotti naturali al 100%.

I primi due metodi che andiamo a proporre sono indicati per le camicie bianche.

Il primo trucco suggerisce di versare 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotola ed aggiungere poco alla volta dell’acqua ossigenata fino a creare una crema densa. Quindi vaporizzare leggermente il collo ed i polsini della camicia da trattare e spalmare la crema ottenuta. Lasciare agire per 3-4 minuti e risciacquare abbondantemente.

In caso di macchie maggiormente ostinate le nonne potenziavano l’azione con del sapone di Marsiglia. Questo infatti ha un effetto sgrassante ma non risulta aggressivo. È quindi un ottimo prodotto per pulire i capi di abbigliamento senza rovinarli.

Si procede quindi strofinando collo e polsini con del sapone di Marsiglia solido. Inoltre si suggerisce di spazzolare delicatamente le parti da trattare con uno spazzolino a setole morbide, come ad esempio un vecchio spazzolino da denti. Si procede poi con il trattamento con la pasta di bicarbonato ed acqua ossigenata sopra descritta.

Infine, se le camicie sono colorate abbiamo due alternative. Si può pretrattare collo e polsini con del sapone per i piatti biologico, che ha un grosso potere sgrassate ma non scolorisce i tessuti. In alternativa suggeriamo di usare una soluzione di acqua e aceto bianco. Infatti l’aceto non solo ha un potere smacchiante ma ha anche la capacità di fissare il colore sui tessuti. Quindi il capo colorato non si rovinerà.

Brillantezza

Per donare l’antica brillantezza alle nostre camicie possiamo utilizzare il percarbonato di sodio. Questo può essere usato indifferentemente sia nei lavaggi a mano che in lavatrice a patto che la temperatura dell’acqua non sia inferiore ai 40°. L’acqua calda è infatti indispensabile affinché il percarbonato di sodio si attivi.

Dunque ecco svelati gli infallibili trucchi della nonna per smacchiare colli e polsini.