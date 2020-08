La circolazione sanguigna ha un posto di primo piano per la nostra sopravvivenza. È possibile avere una cattiva circolazione del sangue senza saperlo. Alcuni sintomi sono presenti ma spesso non ci si fa caso.

Conoscere i sintomi è molto importante per la nostra stessa sopravvivenza e per scongiurare pericoli come infarti o ictus.

Spesso ci sono condizioni mediche, abitudini di vita sbagliate, gravidanze e situazioni lavorative che portano l’individuo a stare molto tempo all’impiedi e

che influiscono su questo problema.

Le disfunzioni circolatorie sono molto diffuse e non solo negli anziani ma anche in persone giovani. Occorre prestare molta attenzione ai segni che indicano una cattiva circolazione sanguigna.

Ulcere alle gambe e ai piedi

Ulcere alle gambe e ai piedi

Una cattiva circolazione sanguigna può portare ad avere delle ulcere alle gambe e ai piedi. Queste compaiono in un primo momento come delle chiazze rosse molto dolorose che man mano crescono di dimensione e possono formarsi delle tumefazioni difficili da guarire.

Gonfiore

Le mani e i piedi cominciano a gonfiarsi a causa del lento deflusso del sangue.

Il liquido stagnante porta ad una sensazione di intorpidimento degli arti.

Pelle scolorita

Poiché la pelle non riceve il giusto apporto di ossigeno diventa più bianca, quasi cianotica e le parti del corpo più lontane dal cuore come mani e piedi possono diventare annerite.

Vene varicose

Le valvole che hanno lo scopo di pompare il sangue si indeboliscono e di conseguenza le vene superficiali si gonfiano formando le cosiddette vene varicose.

Perdita di capelli e unghie deboli

Anche i capelli e le unghie subiscono i danni di una non corretta circolazione, si indeboliscono, le unghie si sfaldano e i capelli si seccano e iniziano a cadere. Anche la pelle si secca e può diventare pruriginosa.

Problemi digestivi

Con un minore pompaggio del sangue nel nostro corpo anche tutte le altre funzioni rallentano. Insorgono problemi digestivi e mancanza di appetito.

Indebolimento del sistema immunitario

Gli anticorpi sono più lenti e pigri e ci si ammala molto più facilmente, anche le ferite guariscono lentamente.

Stanchezza

Con un cattivo flusso sanguigno l’ossigeno ai muscoli viene a diminuire, subentra stanchezza, indolenzimento muscolare e respiro affannoso.

Scarsa funzionalità cognitiva

Se la mancanza di ossigeno interessa anche i neuroni anche le facoltà cognitive subiscono delle conseguenze. Si ha difficoltà di concentrazione problemi della memoria a breve e lungo termine.