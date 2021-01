Secondo i dati forniti recentemente dai siti internazionali di traffico e ricerca sul web, in questo anno di pandemia, i virus in circolazione sono aumentati del 50% . Non è assolutamente un caso, dato che il Covid ha costretto gli abitanti della terra a lunghe giornate online. Oltre al piacere, alle ricerche, ai videogiochi, mettiamoci pure l’importanza dello smart working e il pericolo è servito su un piatto d’argento. Attenzione ai nuovi virus su Google Chrome che stanno invadendo i computer di mezzo mondo, facendo disastri e danni ingenti. Vediamo assieme ai nostri esperti come comportarci e cosa rischiamo quando siamo davanti al computer.

Il virus più comune

È ormai presente da tanti anni sul web, eppure questo virus, riproposto con successo dagli hacker negli ultimi mesi, non finisce mai di fare guai. Parliamo del classico messaggio: “Il tuo PC è infetto da virus. Potresti perdere tutti i tuoi dati e la tua carta di credito potrebbe essere stata clonata. Clicca qui per eliminare i virus!”. Se riceviamo questo messaggio, non dobbiamo spaventarci, perché si tratta solo di una notifica di Google Chrome. Solitamente compare quando abbiamo navigato in una pagina del web che abbia richiesto il nostro consenso alla ricezione di notifiche. Ecco, quindi che il web, col nostro consenso, si sente autorizzato a inviarci pop up e notifiche.

Il rischio è quello successivo

Attenzione ai nuovi virus su Google Chrome che stanno invadendo i computer di mezzo mondo, utilizzando notifiche di allarme. Come dobbiamo comportarci, quindi, nel caso di ricezione di messaggi come questo? L’unico pericolo, lo corriamo seriamente, se ci reindirizziamo a questi siti di “pishing”, dove cioè gli hacker traggono furtivamente i nostri dati. In alternativa, senza saperlo, scarichiamo sul nostro pc i software malevoli, detti anche “malware”. Virus anche molto potenti, in grado di compromettere seriamente il nostro computer.

Cosa fare per rimuovere

Esiste in ogni caso un procedimento in assoluta sicurezza per rimuovere eventuali autorizzazioni concesse al web. Ecco cosa fare:

entriamo nel nostro browser e clicchiamo in alto a destra sui tre puntini verticali;

entriamo in Impostazioni;

quindi in Privacy e sicurezza;

poi in Impostazioni sito e quindi in Notifiche.

A questo punto, troveremo l’elenco di tutti i siti che hanno ricevuto il nostro consenso all invio di notifiche. Rimuoviamo il sito indesiderato, semplicemente cliccando sui tre puntini che troviamo a fianco e opzionando la scelta “Rimuovi”. Attenzione ai nuovi virus su Google Chrome che stanno invadendo il computer di mezzo mondo, anche attraverso dei siti sconosciuti di pseudo gossip. Evitiamo decisamente di entrarci. Rimandiamo invece alla lettura di approfondimento sul valore di mercato di alcuni vecchi pc che potremmo avere in cantina.

Approfondimento

Quei vecchi computer e cellulari che valgono un occhio della testa