Per accontentare tutti dopo il pranzo o la cena il dolce rallegra la giornata ed è di compagnia. Ma come preparare un dolce squisito senza spendere troppi soldi? Ebbene, è molto semplice e bastano pochissimi ingredienti, e per misurarli è sufficiente una tazza. Questo dolce, infatti, è chiamato la torta gialla in tazza, è una gustosissima ciambella elaborata utilizzando la farina di mais (gialla) e la farina bianca.

Come preparare un dolce squisito senza spendere troppi soldi

Questo dolce fa parte dei dolci economici, perché sono sufficienti pochi ingredienti genuini e anche senza l’utilizzo della bilancia. Infatti, per regolare la quantità degli ingredienti è sufficiente una tazza.

Ecco gli ingredienti da utilizzare per realizzare la torta gialla:

a) una tazza di farina gialla, circa gr. 150-180;

b) una tazza di farina bianca;

c) una tazza di zucchero;

d) una tazza di olio;

e) una tazza di latte;

f) una bustina di lievito Pane degli Angeli;

g) una buccia di limone;

h) un uovo intero;

i) una bustina di zucchero vanigliato;

j) pan grattato.

La farina gialla è tipica di questa ricetta, ma è possibile utilizzare solo farina bianca (due tazze). Il costo del dolce in questo caso si abbassa ancora di più.

Procedimento

Questo dolce oltre ad essere economico è molto semplice e facile da preparare. In media il prezzo può oscillare da 4 a 6 euro, ma la qualità e la bontà della torta gialla non ha eguali.

Mettere in una ciotola la farina gialla, la farina bianca e lo zucchero. Mescolare bene, aggiungere l’uovo, il latte, l’olio e la buccia grattugiata del limone. Mescolare bene finché gli alimenti non sono tutti amalgamati in un unico composto. Aggiungere il lievito e mescolare ancora; il lievito si dovrà amalgamare a tutti gli alimenti.

Imburrare una teglia di 24 cm di diametro, oppure un ruoto a ciambella, spolverare con il pane grattugiato. Versare il composto e inserire nel forno a 180 gradi.

Dopo circa 40 minuti fare la prova con lo stecchino introducendolo nel dolce. Se lo stecchino esce asciutto, spegnere il forno e lasciare la torta ancora cinque minuti; poi sfornare.

Servire accompagnata con una crema chantilly oppure con una cioccolata densa.